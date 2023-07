Tomás Arrotea es el nuevo técnico de Flandria

Tomás Arrotea es el nuevo Director Técnico de Flandria.

El equipo de Jáuregui se encuentra en zona de descenso cuando quedan 15 fechas.

El ex DT de Nueva Chicago se hace cargo del plantel canario. En el torito no tuvo un buen desempeño ya que no realizó buenas campañas.

Arrotea comenzó su carrera como técnico en el 2018, cuando asumió en Real Pilar. Logró el ascenso a la Primera C y también fue uno de los protagonistas de haber dejado a Vélez afuera en la Copa Argentina. Además dirigió dos meses a Unión La Calera de la segunda división de Chile.

Cómo jugador fue arquero en Sacachispas y Fénix. Tiene 42 años

Foto Twitter oficial Club Flandria.

Publicado el miércoles 5 de julio de 2023