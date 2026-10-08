Todo lo que hay que saber sobre la 6ª Fiesta de la Cerveza de Luján

Publicado el jueves 8 de octubre de 2026

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La Municipalidad informó que el viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de octubre, el Parque San Martín será escenario de la 6ª Fiesta de la Cerveza de Luján, con entrada libre y gratuita.

Este evento propone tres jornadas para recorrer los distintos puestos, probar más de 30 variedades de cerveza artesanal, conocer propuestas gastronómicas, visitar la feria de emprendedores y disfrutar de música, bandas en vivo y DJs durante las tres jornadas.

Horarios

Viernes 9: desde las 18 horas

Sábado 10: desde las 11 horas

Domingo 11: desde las 11 horas

La fiesta se realizará en el Parque San Martín, ubicado en Av. Carlos Pellegrini y Francia, en Luján.

¿Cómo llegar?

En auto

Desde CABA se puede llegar a Luján por Acceso Oeste, y también existen accesos por las rutas nacionales 5 y 7 y las rutas provinciales 6 y 192.

¿Dónde estacionar?

En la zona turística y zona céntrica funciona el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM).

Para conocer las zonas, valores y horarios y abonar el estacionamiento, descargar la aplicación SEM Mobile, disponible en Google Play y App Store.

También habrá puntos de cobro en:

– Módulo en Av. Nuestra Señora de Luján y Almirante Brown (viernes, sábado y domingo).

– Módulo en Dr. Real y Colectora Sur de la Av. Nuestra Señora de Luján (sábado y domingo).

– Comercios habilitados de la zona.

En colectivo

Hay distintas líneas que llegan a Luján desde CABA y localidades del conurbano y del interior bonaerense. Entre ellas:

57: Once / Palermo / Mercedes

410: Moreno

203: zona Moreno

276: Carmen de Areco / Escobar

365: José C. Paz

228: Zárate / Campana

350 y 355: Capilla del Señor / Pilar

256: Mercedes

500: Olivera / Goldney

502: Open Door / Torres

503: Carlos Keen / Villa Ruiz

También se puede llegar en el tren Sarmiento hasta la estación Luján y, desde allí, continuar hasta el Parque San Martín (a 24 cuadras del evento). Actualmente, el servicio se encuentra afectado por obras, por lo que se recomienda consultar los horarios y frecuencias vigentes antes de viajar.

Cerveza, gastronomía y feria

La propuesta contará con más de 30 variedades de cervezas artesanales, un patio gastronómico con más de 20 food trucks y una feria de emprendedores con más de 100 stands.

Además, habrá más de 15 bandas en vivo, DJs y propuestas de fiesta.

Música y artistas

Viernes 9

La jornada contará con música con DJs y tendrá como cierre a El Shakirazo, una banda en vivo que interpreta los temas de la artista.

Sábado 10

Se presentarán:

Osa Blanca

Templo

Al Fin Sucede

Skere

La Curvita

E’ Lo Que Hay

Bachataway

El cierre estará a cargo de Nicetry!, con DJs, efectos visuales y música.

Domingo 11

La programación incluye:

Sote

Santos Lugares

Reype

Sheriff

AspenMood

Beatkings

El cierre será con Música Ligera, grupo homenaje a Soda Stereo y Gustavo Cerati, que recorrerá distintas etapas de la banda con vestuario, escenografía, visuales e instrumentos propios de cada época.

Dónde informarte antes y durante el evento

Web oficial Municipio de Luján

www.lujan.gob.ar

Redes oficiales del Municipio de Luján

Instagram: @municipiodelujan

Facebook: Municipio de Luján

Redes oficiales de Cultura y Turismo Luján

Instagram: @culturasyturismolujan

Facebook: Culturas y Turismo Municipio de Luján

El evento está sujeto a reprogramaciones por lluvia. Para más información sobre la Fiesta de la Cerveza, consultar las redes oficiales del Municipio de Luján, @municpiodelujan, y de Culturas y Turismo, @culturasyturismolujan, en Instagram.

Publicado el jueves 8 de octubre de 2026