Tenis: Martina Capurro se quedó con el primer torneo Copa Ciudad de Luján

Venció a María Florencia Urrutia con parciales de 7-5 y 6-4.

El Municipio de Luján informó que la argentina Martina Capurro Taborda se quedó con el primer torneo ITF W15 Copa Ciudad de Luján, al vencer a su compatriota María Florencia Urrutia con parciales de 7-5 y 6-4 en la final que se disputó el domingo pasado en el Luján Tenis Club.

Junto a la chilena Fernanda Labraña, Capurro Taborda también se impuso en dobles frente a la pareja conformada por la argentina Luciana Moyano y la ecuatoriana Camila Romero, con un marcador de 6-2 y 6-4.

Por su parte, la joven tenista lujanense Mía Brayotta, de 16 años de edad, alcanzó los octavos de final, instancia en la que perdió con la finalista María Florencia Urrutia por 6-1 y 6-2, logrando sumar puntos para el ranking WTA.

En tanto, desde este lunes comenzó a disputarse la etapa clasificatoria del segundo torneo ITF W15 Copa Ciudad de Luján, que finalizará el próximo domingo 28.

Ambos torneos suponen la consolidación de Luján como sede de competencias internacionales de tenis. En este sentido, convocan a más de 100 jugadoras de países como Uruguay, Chile, Colombia, Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Canadá, Bélgica y Rusia, entre otros.

Las competencias son en modalidad singles y dobles, reparten 15.000 dólares en premios y suman 15 puntos en el ranking de la Women’s Tennis Association (WTA). Con entrada libre y gratuita, los partidos se desarrollarán entre las 10 y las 19 horas.

Supervisados por la Federación Internacional de Tenis (ITF) y avalados por la Asociación Argentina de Tenis (AAT), los torneos son organizados por la empresa Tennium y el Luján Tenis Club, con el apoyo del Municipio de Luján.

Publicado el lunes 22 de septiembre de 2025