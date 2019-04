Tarde de tango con una gran figura presente

El Club de los Abuelos se vistió de fiesta para una jornada de cine, charla y milonga, junto al maestro Juan Carlos Copes. Durante la jornada, que tuvo entrada gratuita y solo se pedía un alimento no perecedero, se proyectó la película “Tango no me dejes nunca”, protagonizada por Copes, y luego se dialogó sobre detalles del film.

La directora de Turismo, Carina Morales, entregó a los organizadores un entregó un decreto mediante el cual se declaró de interés cultural a la actividad.

Publicado el jueves 25 de abril de 2019