Talleres de verano en las Juegotecas municipales
Niñez y Adolescencia
Propuesta con diferentes actividades.
La Municipalidad de Luján informó que, con el objetivo de dar continuidad a sus actividades durante el receso escolar, las Juegotecas municipales iniciaron diversos Talleres de Verano orientados a niños y niñas a partir de 5 años de edad.
En este sentido, la Juegoteca del barrio Lanusse realizó este miércoles una jornada recreativa y educativa en la nueva plaza ubicada en Entre Ríos y Rodolfo Walsh, que se repetirá el próximo miércoles 14 entre las 10 y las 12 horas.
La propuesta también tuvo lugar el pasado jueves en la Juegoteca del barrio Padre Varela (Roma entre Pascual Simone y La Pampa), y se replicará el jueves 15 entre las 10 y las 12 horas.
Por otra parte, se encuentran abiertas las inscripciones para los talleres que se desarrollarán en el Centro de Promoción de Derechos a partir del mes de febrero, los días lunes, miércoles y viernes de 9.30 a 13.30 horas.
Quienes estén interesados pueden realizar consultas al teléfono 2323 349085 (solo mensajes de Whatsapp) o personalmente en el Centro de Promoción de Derechos (Mitre 583).
Las Juegotecas municipales son espacios que, a través del juego, promueven la socialización, la cooperación y el compañerismo, con el objetivo de estimular la creatividad, la imaginación y fortalecer el desarrollo integral de los niños y niñas. En todos los casos, cuentan con el respaldo de un equipo docente y un equipo técnico profesional.
Publicado el viernes 16 de enero de 2026