SUTEBA Luján se reunió con el subsecretario de infraestructura provincial

El lunes 22 de diciembre, en la sede de SUTEBA Luján, se realizó una reunión de trabajo clave con el subsecretario de Infraestructura Escolar de la provincia de Buenos Aires, Ariel Lambezat, para abordar la situación edilicia de las escuelas del distrito y avanzar en respuestas concretas.

Durante el encuentro se entregaron notas y reclamos de distintos centros de estudiantes de Luján, colocando en el centro la voz de las y los jóvenes y sus demandas por escuelas en condiciones dignas. Asimismo, se presentó un informe sobre el estado de la infraestructura escolar, elaborado a partir de recorridas de SUTEBA LUJÁN por las escuelas, que permitió definir prioridades para nuevas construcciones, ampliaciones, refacciones y mantenimiento urgente.

Participaron por SUTEBA Luján la secretaria general María Fernanda Rodríguez y la secretaria general adjunta Evangelina Pirroncello, junto a la presidenta del Consejo Escolar, Carla Lencioni, y el tesorero Marcos Andrada, consolidando la articulación entre el sindicato, el municipio y el Gobierno provincial. Se señaló el impacto de la falta de financiamiento nacional y se destacó la voluntad política de la provincia de Buenos Aires para sostener la inversión educativa.

Como resultado de la reunión, se acordó avanzar en los temas planteados y realizar una nueva instancia de seguimiento en el corto plazo.

Desde SUTEBA Luján reafirmamos que la organización colectiva, el trabajo territorial y la presencia del Estado son fundamentales para defender la escuela pública.

Publicado el martes 23 de diciembre de 2025