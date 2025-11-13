Suteba Luján realizó su Asamblea General Ordinaria con amplia participación

Publicado el jueves 13 de noviembre de 2025

El miércoles 12 de noviembre, en cumplimiento de lo establecido por el Estatuto del SUTEBA, se llevó a cabo en la sede de SUTEBA Luján la Asamblea General Ordinaria, una instancia clave de participación democrática en la vida sindical.

Durante el encuentro, lxs afiliadxs abordaron el Orden del Día, que incluyó:

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.

Consideración de la Memoria, Balance e Inventario correspondiente al período del 1° de julio de 2024 al 30 de junio de 2025.

Consideración de la Política Gremial para el presente período.

Además, se realizó la elección de la Junta Electoral 2026, que tendrá a su cargo la organización y fiscalización de las elecciones sindicales del próximo año.

La jornada se desarrolló con una importante participación de compañerxs, quienes debatieron, reflexionaron y expresaron sus decisiones colectivamente a través del voto a mano alzada.

Estas instancias son la base de nuestro modelo sindical: democrático, participativo y profundamente comprometido con la defensa de los derechos de lxs Trabajadorxs de la Educación, lxs Estudiantes y la Escuela Pública.

Las resoluciones adoptadas serán presentadas el viernes 14 de noviembre en el XXXVIII Congreso Ordinario Provincial del SUTEBA, donde cada congresal llevará la voz de sus representadxs.

La democracia sindical es nuestra bandera de lucha.

