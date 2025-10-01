«SOMOS MÙSICA»: Escuela de arte en concierto

Publicado el miércoles 1 de octubre de 2025

Los estudiantes compartirán sus trabajos con la comunidad.

El próximo jueves 2 de octubre a las 19 hs. , la Escuela de arte José «Pipo» Ferrari informó que presentará en el Teatro Municipal Trinidad Guevara «SOMOS MÙSICA», concierto que será una oportunidad para que los estudiantes del Profesorado en música (orientación instrumento en música popular) y de la Formación básica (instrumento música popular) de la institución, demuestran su pasión por ella.

El objetivo es celebrar la unión y la creatividad , siendo también una oportunidad para que los estudiantes compartan

su trabajo con la comunidad.

Ofrecerán una variedad de obras musicales que reflejan diversidad : jazz, rock, funk, folklore argentino, tango, música «clásica», bossa nova, música latinoamericana, interpretadas en diversas formaciones instrumentales a las que se suma la voz.

La unión también se ve reflejada en el trabajo conjunto para este evento, con la Técnicatura en Diseño Gráfico que se dicta en la institución, realizando un proyecto en conjunto que abarca la parte audiovisual y comunicacional.

El trabajo colectivo es parte del aprendizaje, es por eso que los invitamos a disfrutar de él.

JUEVES 2 de OCTUBRE 19:00 h –

TEATRO MUNICIPAL TRINIDAD GUEVARA

Rivadavia Nº 1096, Luján.

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

Abierto a la comunidad

El Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 1 Escuela de arte José «Pipo» Ferrari forma parte de la Dirección de Educación Artística (DEAr) , dependiente de la Dirección General de Cultura y

Educación de la Provincia de Buenos Aires.

Con 51 años de trayectoria, su oferta educativa está integrada por el Profesorado en artes visuales (con orientación en pintura, grabado y escultura ), el Profesorado en música con orientación en instrumento en música popular y su Formación Básica (ciclo previo al Profesorado que puede cursarse desde los 14 años) y la Tecnicatura en Diseño gráfico.

Única en la región, su sede de Lavalle Nº 274 es protagonista del día a día de estudiantes de carreras artísticas dentro de

la educación artística pública.

