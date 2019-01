Solicitan una campaña de concientización para prevenir la propagación del hantavirus

Desde el bloque del Frente Renovador elaboraron un proyecto de comunicación donde plantean la situación del hantavirus en diferentes regiones del país.

Entre los considerando señalan:

Que en el territorio nacional se han identificado cuatro regiones endémicas con hantavirus: norte (Salta, Jujuy), noreste (Misiones) y sur (Neuquén, Río Negro y Chubut) y centro (Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos);

Que la mencionada enfermedad se propaga a través de un virus que transmiten los roedores silvestres, principalmente los denominados “ratones colilargos”, y la reproducción de los mismos se potencia en los lugares con malezas y -más aún- donde se acumulan residuos;

Que el Municipio de Lujan emitió una serie de recomendaciones ante la posible propagación del hantavirus, remarcando la necesidad de cortar los pastos y malezas en los alrededores de los domicilios;

Que en todo el partido de Luján hay centenares de terrenos baldíos, alcantarillas sin mantenimiento y pequeños basurales a cielo abierto que hacen las veces de hábitat de los roedores;

Que en vista de ello, es el propio municipio -a través de su Intendente Oscar Luciani- el que incumple esas recomendaciones, poniendo en serio riesgo la salubridad de la población;

Que el sistema de salud pública local debe estar preparado en caso de que el virus se propague, y poner énfasis en las recomendaciones para nuestra población con una campaña de concientización que llegue a todos los barrios y localidades;

Que la administración comunal debe adoptar todas las medidas conducentes a prevenir la propagación de este peligroso virus en el partido de Lujan.

Por ello, los Concejales abajo firmantes, integrantes del Bloque Frente Renovador, sugieren la aprobación del siguiente proyecto de

C O M U N I C A C I O N

Artículo 1º: Solicitase al Departamento Ejecutivo que, a través de la Secretaría de Salud, lleve a cabo la realización de una intensiva campaña de concientización para prevenir la propagación del hantavirus en el Partido de Lujan.

Artículo 2º: Solicitase al Departamento Ejecutivo que, a través del área que corresponda, realice tareas de fumigación y desratización en todo el Partido de Lujan.

Artículo 3º: Solicitase al Departamento Ejecutivo que, a través del área de Obras y Servicios Públicos, proceda a realizar trabajos de zanjeo, desobstrucción de alcantarillas, desmalezamiento de espacios verdes, recolección de desechos de poda y eliminación de basura acumulada en todo el Partido de Luján.

Artículo 4º: Solicitase al Departamento Ejecutivo que, a través del área que corresponda, intime a los propietarios de los terrenos baldíos del Partido de Lujan para que procedan a desmalezar los mismos.

Artículo 5º: Solicitase al Departamento Ejecutivo que, a través del área de Salud, se adopten las medidas tendientes a tener dispuesto y apto el sistema de salud pública local ante la posible propagación del hantavirus en el partido de Luján.

Publicado el martes 15 de enero de 2019