Silvio Martini: “Hoy tienen las manos y el presupuesto 2018 no se aprobó”

El concejal de Militancia Peronista, Silvio Martini, dialogó con Luján en línea sobre el “presupuesto 2018”, en ese sentido se refirió al Departamento Ejecutivo y señaló que hay grandes falencias en la recaudación municipal. “Siempre se nos criticó a la oposición por facilitar en tiempo y en forma la aprobación del presupuesto, que era el salvamento para poder hacer las obras en Luján”…”hoy tienen las manos y el presupuesto 2018 no se aprobó”, argumentó.

“Desde diciembre del año 2017 a hoy tuvieron las 11 manos para aprobar el presupuesto, y el presupuesto no se aprobó. Ya uno ve que no hay voluntad, no hay ganas, me parece que es una gestión que se está viendo más yéndose que continuando”, consideró el edil. Asimismo, focalizó en la la altura del año y afirmó que se trata de una rendición de cuentas y no de un presupuesto.

Por otro lado, se refirió a los concejales del bloque Cambiemos y señaló que todas las respuestas a las preguntas son evasivas. “Soy uno de los que pienso que la gobernabilidad en todas las instancias tiene que ver con el diálogo de todos los partidos políticos para poder de alguna manera llevar adelante las necesidades que tenga el Departamento Ejecutivo, pero no veo la necesidad y ganas del Departamento Ejecutivo de sentarse con la oposición para consensuar políticas que beneficien a la gente”, opinó desde su rol de opositor.

Publicado el lunes 29 de octubre de 2018