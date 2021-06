Semana record de vacunación con más de 6300 aplicaciones

El municipio de Luján informó que lleva una semana récord de vacunación que superó las 6300 dosis aplicadas entre el lunes y el sábado, alcanzando un total de 47122 aplicaciones contra el COVID-19. Además, para hoy domingo se han enviado más de 500 turnos para continuar avanzando con la Campaña Provincial de Vacunación gratuita, pública y optativa.

“Es impresionante ver la dedicación y el esfuerzo que ponen en su tarea cada uno de los trabajadores en los vacunatorios, garantizando una excelente atención, efectiva y rápida, a la altura de las circunstancias. Ese esmero se ve reflejado en el gran número de personas que esta semana pudieron recibir su vacuna y nos indica que vamos en un buen camino para dar respuesta a esta pandemia” expresó al respecto el Intendente Leonardo Boto.

Con este récord en nuestra ciudad ya se superaron las 47.000 dosis aplicadas, de los cuales aproximadamente 8.900 completaron el esquema con dos dosis.

Según informaron desde el Ministerio de Salud de la Provincia, todas las vacunas tienen un tiempo mínimo entre dosis, pero no un tiempo máximo. Al aplicarse la primera dosis el organismo genera los anticuerpos y con la dosis subsiguiente los refuerza. El efecto de la primera dosis no se pierde, no se corta ni se vence.

Al respecto, la Secretaria de Salud, Mariana Giron, explicó: “En nuestro País se planificó un tiempo mínimo de 90 días para la interdosis de todas las vacunas, por lo que a partir de ese periodo y de acuerdo a la disponibilidad de las vacunas, se programan los turnos. Le pedimos a la población que sean pacientes, el turno les va a llegar cuando sea el momento, los esquemas se van a completar y nadie se va a quedar sin segunda dosis”.

Cabe destacar que los interesados en recibir la vacuna deberán efectuar una inscripción previa on line a través de la página https://vacunatepba.gba.gob.ar/, o por medio de la aplicación “VacunatePBA”, que ya se encuentra disponible para descargar en teléfonos móviles.

Una vez anotados y tras determinarse cuándo y en qué lugar serán vacunados, los inscriptos recibirán un mensaje en los teléfonos y direcciones de correo electrónico que hayan declarado. Además, por medio de la app se podrá consultar el estado de los turnos solicitados y el tipo de vacuna aplicada, y también se podrá reportar síntomas relacionados con la misma.

Asimismo, la Provincia dispuso la vacunación libre para los mayores de 60, es decir que quienes no hayan recibido la primera dosis, podrán dirigirse sin turno previo al vacunatorio más cercano para ser inmunizados.

Publicado el lunes 14 de junio de 2021