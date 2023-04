Seguridad Griffini presentó la iniciativa «Mano del delito»

EN UN CONTEXTO DE INSEGURIDAD EN AUMENTO

Héctor Griffini, precandidato y referente de Juntos Por el Cambio presentó la iniciativa «Mapa del Delito», confeccionada con los equipos técnicos locales y en articulación permanente con Diego Santilli y Horacio Rodriguez Larreta, precandidatos a la gobernación y a la presidencia, respectivamente.

Dicha propuesta tiene como objetivo elaborar un diagnóstico preciso y detallado de la situación de seguridad en cada barrio, localidad y sector de Luján, con el fin de desarrollar políticas y medidas concretas para mejorar la seguridad de cada vecino. Griffini explicó que “esto permitirá ser reactivo con el delito y no pasivo como sucede ahora, donde la actual administración espera a ver qué ocurre a través de las cámaras, sino que el mapa del delito va a permitir desplegar preventivamente fuerza policial para evitar que suceda el delito”.

Además, el referente de Juntos señaló: “Y no es solo eso: el vecino necesita ser escuchado; necesita la presencia del estado pero no con maquillaje, sino con seguridad para que no los maten. El vecino quiere que le solucionen los problemas no que le peguen cuando va a reclamar justicia. Entonces esta es la primera de las medidas que vamos accionar junto con todas las medidas que planificamos con Santilli y Larreta, que ya son modelo internacional en materia de seguridad”.

La iniciativa «Mapa del Delito» se lleva adelante con el apoyo de voluntarios y promotores, que realizarán encuestas territoriales para recabar información sobre las problemáticas de seguridad que enfrentan los vecinos de Luján. Además, se habilitará un formulario en línea para aquellos que quieran aportar información en la plataforma digital.

«Estamos trabajando para que cada vecino de Luján se sienta más seguro en su hogar y en su barrio. Para lograrlo, necesitamos un diagnóstico preciso y detallado de la situación de seguridad en cada zona de la ciudad», afirmó Héctor Griffini.

Con la iniciativa “Mapa del Delito”, Héctor Griffini concreta un paso más en el abordaje de un tema más que sensible para la comunidad, ya que días atrás realizó una muestra de la tecnología y vigilancia con la que trabajará en nuestra ciudad “para mejorar la seguridad en Luján y trabajar en conjunto con la comunidad de modo que podamos lograr una ciudad más segura y tranquila para todos”, tal como resumió dirigente de Juntos Por el Cambio.

Publicado el jueves 27 de abril de 2023