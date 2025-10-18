Seguridad: Detuvieron al autor de un robo en una casa quinta de Open Door

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Tras un intenso trabajo de investigación y articulación entre la Secretaría de Protección Ciudadana, la Justicia y las fuerzas de seguridad de Luján, se logró recuperar los objetos robados en una vivienda y detener al responsable del hecho.

El procedimiento se realizó este miércoles en una vivienda ubicada en las calles Córdoba y Mendoza de Open Door, en el marco de una causa por “Robo Agravado” radicada en la UFI N.º 9 de Luján.

El hecho ocurrió el fin de semana anterior, cuando un vecino denunció que habían ingresado a su casa quinta mientras no se encontraba en el lugar y le habían sustraído electrodomésticos, prendas de vestir y otros objetos de valor.

A partir de la denuncia, personal de la Comisaría Luján Tercera inició las tareas investigativas y, con el apoyo de las cámaras del Centro Operativo de Monitoreo (COM), se logró identificar al autor del robo, domiciliado en el mismo barrio.

Con las pruebas obtenidas, se solicitó la orden de allanamiento correspondiente y, durante el operativo, se incautaron electrodomésticos y elementos sustraídos, además de 5,4 gramos de cocaína, prendas de vestir, una réplica de pistola y un rifle de aire comprimido.

El procedimiento fue llevado a cabo por los Grupos Tácticos Operativos de las comisarías del distrito y el Grupo de Apoyo Departamental de Mercedes.

El detenido quedó a disposición de la justicia.

Publicado el sábado 18 de octubre de 2025