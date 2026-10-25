Secuestran más de 250 envoltorios de cocaína en Luján

POLICIALES

Un allanamiento llevado a cabo en una vivienda del barrio Santa Marta permitió desbaratar un punto de venta de estupefacientes, donde los efectivos secuestraron 257 envoltorios de cocaína que sumaban un peso total de 203 gramos.

Cómo arrancó la investigación

El procedimiento se concretó a partir de una pesquisa iniciada el pasado 8 de septiembre. Durante esas semanas, los investigadores desplegaron tareas de vigilancia y distintas diligencias para juntar las pruebas necesarias sobre la comercialización de sustancias ilegales en el lugar.

Elementos incautados y detenciones

Durante el operativo principal, el personal policial incautó dos teléfonos celulares, 70.000 pesos en efectivo, varios anotadores y diferentes elementos que se usaban habitualmente para el fraccionamiento de la droga.

Más tarde, dos personas trataron de entrar al inmueble en pleno procedimiento y terminaron aprehendidas. En ese preciso instante, los uniformados les requisaron otros 62 envoltorios de cocaína que pesaban 51 gramos, además de 12.000 pesos en efectivo y dos celulares más.

El accionar de la Justicia

Todo el expediente quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 7 del Departamento Judicial de Mercedes. La causa se caratuló como infracción a la Ley 23.737 por venta de estupefacientes, al tiempo que la Fiscalía interviniente avaló lo actuado por la fuerza de seguridad y dispuso que sigan adelante las medidas de rigor.