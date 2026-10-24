Flandria ganó y aseguró su continuidad en la Primera B

El Canario venció 3-1 a Ituzaingó en el Carlos Alberto Sacaan con goles de Alexis Dulón, Gonzalo Calabria y Alexis Casal, y seguirá en la tercera categoría durante el próximo año.

En lo que parecía un escenario abierto para el equipo de Jesús Díaz, que prácticamente se había salvado tras la victoria en la fecha anterior, comenzó con un traspié debido al rápido gol del local a los 4 minutos del primer tiempo. Con dos cambios para encarar el complemento, mostró otra cara y pudo darlo vuelta, sentenciando el tercer triunfo al hilo.

Además, dos jugadores de inferiores hicieron su debut: Simón Negri y Santino Esposatto, ambos nacidos en el 2007, disputaron su primer partido oficial.

Flandria se ubica en el 13º puesto y se despedirá ante su gente en el Carlos V ante Deportivo Armenio, el próximo fin de semana, en día y horario a confirmar.

Formación:

Ramos; Real, Ruiz, López, Correa; Costa, Vasconcelo, González B, Diósquez; Donato y Dulón