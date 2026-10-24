Expo UNLu: una multitud de jóvenes recorrió la universidad

Educación en Luján

En una nueva edición de la Expo UNLu, una multitud de estudiantes secundarios conocieron este viernes 23 la Universidad Nacional de Luján y su oferta académica. Accedieron también a información sobre sus servicios y en muchos casos comenzaron la inscripción para cursar el año próximo. En la apertura, saludaron a las chicas y a los chicos el rector Walter Panessi y la directora de Difusión Institucional, María José Ghignone: “Bienvenidos a la Universidad pública y gratuita”, expresaron. Junto al intendente de Luján, Leonardo Boto, cortaron las cintas de la muestra.

Propuestas y actividades en la Sede Central

Luego, durante toda la jornada, las y los jóvenes pudieron conversar con profes de todas las carreras, que montaron stands en la calle principal de la Sede Central, además de participar de propuestas formativas en las aulas, los laboratorios, la Planta Piloto, el Campo Experimental y la Biblioteca.

Talleres de Resucitación Cardio Pulmonar (RCP); clases sobre la producción de queso a nivel molecular; una charla sobre “Los satélites y la agronomía”; o un panel sensorial para evaluar el color del dulce de leche fueron apenas algunos de los atractivos de la convocatoria.

Educación terciaria y feria popular

En el hall del Pabellón Scalabrini Ortiz brindaron información sobre sus propuestas educativas una gran cantidad de institutos terciarios de Luján y la región, que completaron de este modo el abanico de posibilidades de estudio que se ofrece a quienes completan el segundo nivel de enseñanza.

También hubo espacio en el amplio predio de la UNLu para una gran feria de la economía popular: artesanías, plantas ornamentales, indumentaria y artículos de todo tipo fueron presentados junto a la posibilidad de probar tentadores sandwiches de vacío y los clásicos choripanes.

En un día nublado, miles de jóvenes desafiaron al pronóstico de lluvias y colmaron la Sede Central de color y alegría, en un primer e intenso acercamiento a los estudios superiores: el año próximo, muchos de ellos iniciarán en la UNLu el desafío de una carrera universitaria.

Todas las fotos de la Expo ya están disponibles en este enlace.

Fuente: Noticias UNLu.