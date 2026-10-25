Luján está a 90 minutos de volver a la Primera B después de más de 30 años

Fútbol de ascenso

Este domingo desde las 15, el estadio 1.° de Abril, ubicado en el barrio San Emilio, será el escenario de una jornada histórica para el deporte local. El Lujanero recibirá a Berazategui en el partido de vuelta de la final por el primer ascenso a la Primera B Metropolitana, con una multitud de hinchas que acompañará al equipo en busca de un sueño postergado.

La definición por el ascenso

Después del empate 0 a 0 en el encuentro de ida, todo se definirá en nuestra ciudad. El ganador conseguirá el boleto directo y jugará la próxima temporada en la categoría superior del ascenso.

¿Qué pasa si empatan?

Si los equipos vuelven a igualar durante los 90 minutos reglamentarios, la historia se definirá directamente por penales, sin la necesidad de disputar un tiempo suplementario.

La ilusión está en marcha y la ciudad se prepara para vivir una tarde inolvidable. Luján tiene una cita con la historia para dar el paso que espera desde hace más de 30 años y escribir una nueva página en su fútbol.