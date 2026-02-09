Se vienen los Carnales y mucho más del 14 al 17 de febrero

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)



Carnavales en Luján: murgas, música en vivo y propuestas gastronómicas para disfrutar en la ciudad

A partir del sábado 14 hasta el martes 17 de febrero,

Luján celebra el carnaval con una programación libre y gratuita que invita a compartir y disfrutar de las murgas de nuestra ciudad, música en vivo y una amplia propuesta gastronómica.



CARNAVAL DE SABORES – PARQUE AMEGHINO



Durante todo el fin de semana largo, el Parque Ameghino se convierte en el escenario del Carnaval de Sabores, una propuesta que reúne feria y patio gastronómico con la participación de más de 80 productores y artesanos locales.

Las actividades comienzan a las 12 horas, con una oferta que combina cervezas artesanales, tragos y sabores internacionales, a través de puestos de comidas de distintos países.

Desde las 19 horas, se suman espectáculos de murga, comparsas, percusión y ritmos latinos, acompañando las tardes y noches de carnaval.

CARNAVALES DE LUJÁN – PLAZA BELGRANO



El lunes 16, desde las 19 horas, tendrá lugar el tradicional desfile de murgas y comparsas en Plaza Belgrano, con la participación de agrupaciones de la región.



Formarán parte del desfile las murgas Los Chiflados del San Jorge, Comparsa La Teresita, Repique del Lasa, Estilo Verde y Negro, Los Caprichosos del Bajo y Los Guasones, entre otras.

La propuesta es organizada por la Secretaría de Culturas y Turismo del Municipio de Luján, la Feria de la Economía Popular, la Asociación de Foodtrucks de Luján, la Asociación de Productores de Cerveza Artesanal de Luján y las murgas y comparsas que integran el carnaval, con el objetivo de acompañar la cultura popular, promover el encuentro y fortalecer la actividad económica local.

Publicado el lunes 9 de febrero de 2026