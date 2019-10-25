Se viene «La noche de los Museos 2019»
En noviembre.
SE VIENE.LA NOCHE DE LOS MUSEOS 2019.
El LUGAR: MUSEO TEXTIL Y ARCHIVO EMPRESARIAL ALGOSELAN—FLANDRIA. PARQUE INDUSTRIAL VILLA FLANDRIA I
DIA: VIERNES 1 DE NOVIEMBRE, HORARIO INICIO: 19. 30 HS HASTA: 22.30 HS
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA.
* MUSICALIZACION: BANDA RERUM NOVARUM Y MARIO TIERNO.
* PINTURA Y GRABADO IN SITU—SORTEO DE LAS MISMAS
* NUEVO ESPACIO EN EL MUSEO ORGANIZADO POR LA ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA ALGODONERA FLANDRIA
* EXPOSICIÓN DEL CUADRO RESTAURADO DE BERNIER
* INAUGURACION DE UNA MUESTRA PALEONTOLÓGICA.
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Publicado el viernes 25 de octubre de 2019