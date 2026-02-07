Martes 10 de febrero de 2026
Se viene la «Fiesta de la Pizza»: abren las inscripciones para participar

El Municipio de Luján informó a la comunidad que se encuentra disponible la inscripción para participar de una nueva edición de la Fiesta de la Pizza en la localidad de Open Door. El evento se realizará el sábado 21 de febrero, sobre  avenida Cabred, entre calles Buenos Aires y Carlos Disarli.

Se brindará un espacio para que los participantes expongan y comercialicen los productos, además, docentes del Instituto Mignone oficiarán de jurado para elegir la mejor pizza del evento.

Las personas interesadas en participar deberán tener aprobado el Curso de Manipulación de Alimentos vigente. La inscripción estará disponible hasta el viernes 13 de febrero, y se hará efectiva completando una preinscripción online a través del siguiente formulario: https://bit.ly/2°FiestadelaPizza_OpenDoor.

Luego de completar el formulario, la organización confirmará la participación de cada persona anotada.

Cabe destacar que la jornada contará con la presencia del programa «Truck & Birra Tour», que integrará un patio cervecero itinerante a la oferta gastronómica de la fiesta. Habrá espectáculos de música en vivo, cuya grilla de artistas se difundirá en los próximos días.

