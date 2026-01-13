Se realizó un allanamiento y la detención de dos personas

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

En el marco de una investigación por una causa caratulada como “amenazas agravadas”, personal de la Comisaría Primera de Luján, junto al Destacamento de Pueblo Nuevo y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de Mercedes, llevó adelante un allanamiento que permitió la detención de dos personas y el secuestro de armas, drogas y otros elementos de interés para la causa.

La investigación se inició a partir de una denuncia realizada el 24 de diciembre de 2025, cuando una mujer de 57 años informó un hecho de violencia ocurrido en calle Los Trigales del mismo barrio. Según relató, alrededor de las 19 horas observó la presencia de tres motocicletas con varios individuos, uno de los cuales efectuó un disparo de arma de fuego. La denunciante identificó a la autora del disparo, con quien existiría un conflicto previo. Afortunadamente, el hecho no provocó heridos ni daños materiales.

A partir de esa denuncia se dio inicio a la investigación que derivó en el allanamiento y los resultados positivos obtenidos.

El procedimiento se realizó por orden judicial en un domicilio ubicado en calle Los Lirios, del barrio San Jorge. Durante el operativo se secuestraron un pistón marca Rexio Súper calibre .32 con cinco cartuchos del mismo calibre, un rifle de aire comprimido marca Air Pistol, 42 envoltorios de nylon que contenían clorhidrato de cocaína (con resultado positivo en el test correspondiente), la suma de $64.000 en efectivo y un teléfono celular marca Samsung modelo A16.

Como resultado del operativo, fueron aprehendidas dos mujeres: A.R.D. (22 años), imputada por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. D.Y.L. (32 años), imputada por tenencia ilegal de arma de fuego y amenazas agravadas.

Las detenciones fueron autorizadas por la UFI N.º 10 de Luján y la UFI N.º 7 de Drogas de Mercedes, que dispusieron las medidas legales correspondientes.

Publicado el martes 13 de enero de 2026