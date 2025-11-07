Se realizarán actividades por el Día Mundial de la Diabetes

Publicado el viernes 7 de noviembre de 2025

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, el Municipio de Luján desarrollará jornadas de concientización con el objetivo de brindar herramientas para el manejo de la enfermedad.

El jueves 13 de noviembre, de 9 a 13 horas, la iniciativa se llevará a cabo en el CAPS del barrio Constantini, ubicado en Carmen Gutiérrez 455.

Mientras que, el viernes 14, de 10 a 15 horas, se realizará en la Plaza Colón (San Martín al 500) en conjunto con ADILU (Asociación de Ayuda al Diabético Luján).

Durante la jornada se realizarán controles de glucemia, peso y presión arterial y contará con un puesto de vacunación y el asesoramiento de profesionales.

El viernes 14, desde las 10 horas, se llevará a cabo una caminata saludable para Personas Mayores. En tanto, a las 11 horas, la Dra. Marcela de la Plaza brindará una charla informativa en la Sociedad Italiana (San Martín 548).

Los ejes fundamentales de la propuesta serán aumentar el conocimiento público sobre el impacto de la diabetes en la salud, informar sobre los factores de riesgo, la importancia de la detección temprana y el acceso a una atención de calidad.

