Se realizará una nueva edición de la Expo Chocolate en el Museo de Bellas Artes

Publicado el sábado 28 de marzo de 2026

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio invita a la comunidad a participar de una nueva edición de Expo Chocolate, una propuesta creada para apoyar a los emprendedores de Luján y fortalecer así la producción local.

Expo Chocolate contará con entrada libre y gratuita. Se desarrollará del jueves 2 al domingo 5 de abril, de 13 a 19 horas, en el Museo de Bellas Artes “Fernán Félix de Amador” (9 de Julio 863).

Habrá stands de panadería y repostería, exposición, degustación y venta de productos artesanales como roscas, huevos de pascua, bombones, chocolates y alfajores, entre otras exquisiteces.

La propuesta genera un espacio de visibilidad y promoción en la ciudad, donde cada productor tiene la posibilidad de ofrecer sus artículos y acercarse a la comunidad lujanense.

En esta ocasión, todos los días habrá una clase-taller en vivo con distintas especialidades:

-Jueves 2 a las 15 horas: clase de rosca de pascua, a cargo de Pamela Altúnez (Coordinadora del área gastronómica del Instituto Mignone).

-Viernes 3 a las 14 horas: clase de armado de huevos de pascua, a cargo de Rocío García (Dulce o Truco).

-Sábado 4 a las 15 horas: clase de alfajores, a cargo de Pamela Altúnez.

-Domingo 5 a las 15 horas: clase de bombones, a cargo de Abigail Coria (Orígen).

Para inscribirse en los talleres gratuitos, las personas interesadas deberán contactarse con la Subsecretaría de Comercio al 11 2298 9003.

Entre los emprendedores participantes en esta edición se encuentran Aguma, Alto Caramelo, Amora Pastel, Ben Ben, Bokatto, Bruu, Cande Cositas Dulces, Chocolates Marisol, Chocovsa, Cinco Sentidos, Corazón de Pastel, De La Virgen, Delicias Jemf, Dolce Bella, Doña Dona, Doña Nina,Don Quique, Dulce Capricho, Dulce o Truco, Dulces Aranza, Dulce Tentación, El Conejo Ingenioso, Houston, Jota y Ge, Juanfajor, La Nueva Imperial, Malvina, Mapu Dore, Mareas del Alma, Maru Pastel, Mega Chocolatería Artesanal, Mia Dulzura Artesanal, Natalia Alice, NonoToño, Origen, Pascuas sin tacc, Que Ricoor, TatiSweet, Terracielo, Todo Caserito Jireh y Vainilla y Miel

Publicado el sábado 28 de marzo de 2026