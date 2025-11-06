Se realizará una celebración en vísperas del Día de la Tradición
Sábado.
El Municipio de Luján invita a la comunidad a festejar la víspera del Día de la Tradición. La celebración tendrá lugar el sábado 8 de noviembre a partir de las 18 horas en la Plaza Belgrano. El día 10 de noviembre se conmemora el nacimiento del poeta y escritor José Hernández, autor del poema épico «El Gaucho Martín Fierro». La fecha busca reflexionar y celebrar la identidad y las costumbres del país, con un fuerte enfoque en la figura del gaucho y su legado cultural.
“Nos alegra mucho realizar esta jornada para reencontrarnos con nuestras raíces, con aquello que nos une como pueblo y nos da identidad. Celebrar nuestras costumbres es también honrar la historia y mantener viva la memoria cultural que nos constituye como Nación”, expresó el Director de Culturas, Federico Aime.
En ese sentido, se presentarán los siguientes ballets:
El Encuentro
Fortín Luján
Tintaya
Ballet Municipal de Folklore Mabel Luján
Amalaya Ballet
Volver a Empezar
Hermanos Vera
Agrupación Cultural Luján
Grupo Folclórico Kiku Falcione
Círculo Criollo Martin Fierro
Cabe destacar que la actividad se suspende por lluvia.
Publicado el jueves 6 de noviembre de 2025