Se realizará una celebración en vísperas del Día de la Tradición

Publicado el jueves 6 de noviembre de 2025

El Municipio de Luján invita a la comunidad a festejar la víspera del Día de la Tradición. La celebración tendrá lugar el sábado 8 de noviembre a partir de las 18 horas en la Plaza Belgrano. El día 10 de noviembre se conmemora el nacimiento del poeta y escritor José Hernández, autor del poema épico «El Gaucho Martín Fierro». La fecha busca reflexionar y celebrar la identidad y las costumbres del país, con un fuerte enfoque en la figura del gaucho y su legado cultural.

“Nos alegra mucho realizar esta jornada para reencontrarnos con nuestras raíces, con aquello que nos une como pueblo y nos da identidad. Celebrar nuestras costumbres es también honrar la historia y mantener viva la memoria cultural que nos constituye como Nación”, expresó el Director de Culturas, Federico Aime.

En ese sentido, se presentarán los siguientes ballets:

El Encuentro

Fortín Luján

Tintaya

Ballet Municipal de Folklore Mabel Luján

Amalaya Ballet

Volver a Empezar

Hermanos Vera

Agrupación Cultural Luján

Grupo Folclórico Kiku Falcione

Círculo Criollo Martin Fierro

Cabe destacar que la actividad se suspende por lluvia.

