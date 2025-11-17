Se puede cobrar con link de pago para tarjeta de crédito? ¡Descubrí cómo!

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Si tenés un comercio o emprendimiento, seguramente alguna vez te preguntaste si es posible cobrar a través de un link de pago para tarjeta de crédito. La respuesta es sí, y no solo es posible, sino que también es fácil, seguro y muy conveniente para vos y para tus clientes. Esta modalidad se convirtió en una herramienta fundamental para vender por redes sociales, WhatsApp o a distancia sin necesidad de contar con un local o un lector físico de tarjetas.

¿Cómo funciona esta forma de cobro?

Un link de pago es una URL que generás desde una plataforma de cobros y que podés enviarle a tu cliente por el canal que prefieras. Al hacer clic, el cliente accede a una pantalla donde puede pagar con su tarjeta de crédito, débito o incluso billetera virtual. El proceso es rápido, simple y está optimizado para celulares, lo que mejora la conversión.

En la práctica:

No necesitás un POS ni terminal física.



El cliente puede pagar desde cualquier lugar.



Vos recibís la acreditación según los plazos definidos por la plataforma.



Podés tener el registro y trazabilidad de cada operación.



Además, muchas plataformas permiten personalizar el link con la descripción del producto o servicio, agregar vencimientos o automatizar los cobros recurrentes. Esto resulta especialmente útil para quienes trabajan con suscripciones, pagos mensuales o ventas repetidas.

Nave: una opción pensada para comercios

Una de las plataformas que ofrece esta funcionalidad es Nave, desarrollada por Banco Galicia. Nave permite generar links de pago para tarjetas de crédito y otros medios, con un sistema transparente, sin costos ocultos y con una app intuitiva. Está pensada para pequeños negocios, profesionales y emprendedores que necesitan una herramienta ágil para cobrar sin fricción.

Entre sus ventajas:

Comisiones claras y bajas.



Alta 100% online y en pocos pasos.



Integración con QR, tienda online, link de pago y Nave Point.



Soporte en todo el país y respaldo de una entidad financiera confiable.



¿Por qué conviene usar link de pago para tarjetas?

Comodidad para el cliente: paga desde el celular, sin pasar datos por chat ni hacer transferencias.



Más seguridad: el pago se realiza en una pasarela segura, lo que reduce riesgos.



Mayor cierre de ventas: muchas operaciones se pierden cuando el pago no es inmediato o requiere pasos extra.



Sin barreras geográficas: podés vender en todo el país sin importar dónde está el cliente.



Ideal para ventas no presenciales: cuando el cliente no está frente a vos, el link permite cerrar la operación sin perder tiempo.



¿Cuándo usarlo y cómo sacarle el máximo provecho?

Ideal para ventas por Instagram, Facebook, WhatsApp, email o cualquier canal digital.



Útil para servicios profesionales, clases particulares, ventas por catálogo, ferias virtuales, etc.



Permití que el cliente elija: podés enviar un link con opción de pago con tarjeta o con otros medios.



Sumalo a tu rutina diaria: al cerrar una venta, enviá el link y seguí la operación desde la app.



Educación financiera para el comerciante digital

Entender cómo funcionan estos métodos de cobro también es clave para tomar mejores decisiones comerciales. El link de pago no solo es una solución de conveniencia: también permite controlar costos, centralizar pagos, hacer seguimiento y profesionalizar la relación con los clientes. Es una herramienta especialmente poderosa para negocios en crecimiento que necesitan orden, velocidad y claridad.

Con soluciones como Nave, la posibilidad de cobrar con tarjeta de crédito usando un simple link está al alcance de cualquier comercio. Es una herramienta que combina tecnología, practicidad y una excelente experiencia tanto para quien vende como para quien compra.

Publicado el lunes 17 de noviembre de 2025