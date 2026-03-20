Se presentó el nuevo Consejo de Partido del PJ Luján

Publicado el jueves 19 de marzo de 2026

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El Partido Justicialista de Luján celebró ayer un acto plenario de la militancia en el Club Santa Elena, en el marco de la asunción del nuevo Consejo de Partido para el período 2026-2030. La jornada reunió a referentes, militantes y vecinos en un clima de unidad, continuidad y organización, reafirmando el compromiso de fortalecer la vida institucional del peronismo local.



En su discurso, el presidente del partido e intendente de Luján, Leonardo Boto, anunció que el Partido contará, por primera vez, con su sede propia. Este paso marca un hito en la historia del movimiento, ya que permitirá contar con un espacio físico permanente para la organización, la formación política y el encuentro de la militancia.

Durante el plenario, cada una de las secretarías del nuevo Consejo expuso su plan de acción, delineando objetivos y prioridades.

Cada área reafirmó su compromiso de trabajar en articulación con la militancia y las instituciones locales, consolidando un esquema de acción colectiva.

Nueva conformación del Consejo del PJ Luján (2026-2030)

* Presidente: Leonardo Boto

* Vicepresidenta: Andrea Tessey

* Secretario General: Silvio Martini

* Secretaría Administrativa y de Actas: Ana Maldonado

* Secretaría de Organización: Joaquín Martucci

* Secretaría de Formación Política: Natalia Correa

* Secretaría de Desarrollo Humano: Gustavo Santillán

* Secretaría de Relaciones: Valeria Martino

* Secretaría de Finanzas: Ricardo La Vega

* Secretaría de Cultura y Comunicación: Mirta Ravassa

* Secretaría de la Mujer: Soledad Coceres

* Secretaría de Asuntos Gremiales: Osvaldo Mora

* Secretaría de la Juventud: Federica Pedros

* Secretaría de Derechos Humanos: Santiago Lazzarini

* Secretaría Técnico Profesional: Vanina Pascualin

* Secretaría de Discapacidad: Marcelo Fernández

Vocales titulares: María Eugenia Paterlini, Ignacio Elli, María Inés Mansilla, Pedro Enrique Poh.

Vocales suplentes: Laura Villegas, Pedro Somma, Andrea Jimenez, Javier Palomeque, María del Carmen Zanetti, Ricardo Piaggio, Rosana Cacheda, Marcos Potenza, Alejandra Ramos, Julián Yarte.

Congresales titulares: Sergio Rossi, Carla Lencioni, Abel Rausch, Adriana Aranda, Alfredo Terán.

Congresales suplentes: Andrea Murray, Hugo Leyes, Catalina Rubeo, Mariano Zucco Costa, Graciela Atrio.

Con la renovación de autoridades, el anuncio de la primera casa propia y la presentación de planes de acción de cada secretaría, el peronismo lujanense inicia una nueva etapa de crecimiento institucional, con el compromiso de acompañar la gestión municipal y promover la participación activa de la militancia en cada barrio de la ciudad.

Publicado el jueves 19 de marzo de 2026