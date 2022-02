Se inició un paro por tiempo indeterminado

A partir de la noche del jueves, trabajadores de la empresa Terminal Multipropósito iniciaron un paro de actividades por tiempo indeterminado.

La decisión de los trabajadores de la empresa encargada de la recolección de residuos en la zona céntrica y barrios periféricos en la ciudad de Luján, se dio a conocer en horas del jueves a la tarde, y es por el incumplimiento de varios reclamos en relación a condiciones laborales, de seguridad y elementos para las tareas habituales.

Estos reclamos vienen de larga data y no es la primera vez que terminan en conflicto entre las partes. El último antecedente fue el de octubre del año pasado y los pedidos por parte de los trabajadores y autoridades gremiales eran por lo mismo; déficit en la infraestructura y las precarias condiciones laborales.

Desde el Sindicato de Choferes de Camiones (Rama Recolección), informaron que el detonante para la medida surgió del mal funcionamiento de los camiones y de la grave falta de mantenimiento de los mismos.

“Ayer, a un compañero se le reventó la cubierta del camión en plena ruta y no tuvo un accidente de casualidad. Los camiones tienen las cubiertas lisas o recapadas, no se cumple con las medidas mínimas de seguridad, es por esto que llegamos a este paro hasta que la empresa dé alguna respuesta acorde a lo que pidió el Gremio en relación a las mejoras. Primero está la salud de los compañeros y no vamos a esperar a que pase un accidente para parar porque a Multiproposito se le viene exigiendo hace tiempo”, señalaron.

Publicado el viernes 18 de febrero de 2022