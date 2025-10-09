Se inauguró una nueva edición de la feria del libro

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Con la presencia del Director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, el Intendente Leonardo Boto, y el rector de la Universidad Nacional de Luján, Walter Panessi, este viernes abrió sus puertas al público en general la Feria del Libro de Luján, un evento que reúne a numerosas editoriales de todo el país.

“En estos tiempos tan complicados, que esta Feria sirva para encontrarnos, para defender la cultura, los libros y la educación pública”, expresó el Intendente Boto.

Con acceso libre y gratuito, se desarrollarán diversas actividades hasta el domingo 12 de octubre en el Museo Municipal de Bellas Artes Fernán Felix Amador, en el horario de 15 a 20 horas.

“En el contexto en donde tenemos un gobierno nacional insensible al disfrute de la cultura, esta Feria es un acto de resistencia de un distrito, de una universidad y una provincia que apuesta por la educación, desde donde creemos que también hay un derecho a encontrarse con bellos textos, y que los chicos y chicas tienen todo el derecho de acceder a la mejor literatura” añadió Sileoni.

Las actividades se organizarán bajo el siguiente cronograma:

Viernes 10 de octubre

15 horas: Novedades Editoriales. Presentación de Editorial Abecedario15.30 horas: Ciclo del autor al lector. Lecturas en voz alta. Leen: Eduardo Tula, Mirta Olivares, Ana Praderio, Walter Peifer.16 horas: Mi diario de viaje. Presentación del libro de Melina Barrera. Periplo 17 horas: Lecturas para no soltar. Recomendaciones para jóvenes de Martina Taffi. Babilonia.17.15 horas: Rosas, el solitario de Southampton. Presentación del libro de Roque Catáneo.18 horas: Ese fantasma llamado Malvinas. Presentación del libro de Roberto Dalmazzo. EdUNLu18 horas: Coro de Adultos Mayores coordinado por Adelina Villanueva18.15 horas: El cuerpo en la literatura. Taller de escritura. Coordinador: Marcos Fontela18.30 horas: Danza. Muestra del Taller coordinado por Duberto19 horas: Danza. Muestra del taller coordinado por Sol Rey19 horas: La hacemos corta. Seis escrituras de Luján, leídas por sus autores. Mabel Ramos, Silvia Devechi, Graciela Armenteros, Laura Garbarino, José María Scarnato, Orlando González. Liber.







Sábado 11 de octubre

15 horas: Páginas de mi vida de Norma Lobo y Ciertos Cuentos de Josefa Flores. Presentación de libros de la editorial La Librera. 15.30 horas: Ciclo del autor al lector. Lecturas en voz alta. Leen: Alma Brizi, Maria Ester Carosio, Lilian Beataux, Celine Redont.15.30 horas: El corazón lleno de nombres, lecturas de Yesica Camargo. Boutique del Lector16 horas: Energías que influyen, libros que inspiran. Facilita Lucrecia Portillo. Babilonia16.30 horas: Permacultura. Novedades editoriales de editorial Mate17 horas: Escribir con las manos sueltas. Taller de escritura con consignas. Coordinador: Ariel Bermani. Limbo.17 horas: Danza contemporánea. Muestra del taller coordinado por Chantal Aiello.17.30 horas: Un cuento a medida. Taller de narración coordinado por Daniel Lombardo.18 horas: Cuando te fuiste alquilé un traje de astronauta deportivo. Presentación del libro de María Belgrano. Limbo.18.30 horas: Relatos de un viajero apasionado. Presentación libro de Mario Tierno. EdUNLu.

Domingo 12 de octubre



15 horas: Bioconexiones La Niña Del Campo de Maria Alejandra Acuña y Psicobiosexualidad de Yanina Fernandez. Presentación de los libros de Editorial La Librera.15.30 horas: Ciclo del autor al lector. Lecturas en voz alta. Leen: Stella Maris Boccardo, Pedro Barnech, Jorge Etchegoyen, Marco Castagna, Zia Margaret.16.30 horas: Lengua en guerra. Conversación sobre una literatura argentina, con la Profesora Laura Estrin (Teoría Literaria III UBA). Mate.17 horas: Fotos y escritura. Taller de escritura creativa. Coordinadora: María Insúa.17 horas: Canto. Muestra del taller coordinado por Maru Lupercio18 horas: Las lunas de libra. Lectura de poesía y prosa poética homenaje a Liliana Bodoc por Paola Argüello. Abecedario.18.30 horas: A la orilla del cuento. Presentación del libro del taller de escritura creativa coordinado por Paula Gutiérrez. EdUNLu.

Publicado el jueves 9 de octubre de 2025