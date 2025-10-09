Jueves 9 de octubre de 2025
→ Ver pronóstico

  • 25°C
  • H: 33%
  • P: 1015
  • V: Noroeste

Se inauguró una nueva edición de la feria del libro

Con la presencia del Director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni.



Publicado el jueves 9 de octubre de 2025

Con la presencia del Director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, el Intendente Leonardo Boto, y el rector de la Universidad Nacional de Luján, Walter Panessi, este viernes abrió sus puertas al público en general la Feria del Libro de Luján, un evento que reúne a numerosas editoriales de todo el país.
“En estos tiempos tan complicados, que esta Feria sirva para encontrarnos, para defender la cultura, los libros y la educación pública”, expresó el Intendente Boto.
Con acceso libre y gratuito, se desarrollarán diversas actividades hasta el domingo 12 de octubre en el Museo Municipal de Bellas Artes Fernán Felix Amador, en el horario de 15 a 20 horas. 
“En el contexto en donde tenemos un gobierno nacional insensible al disfrute de la cultura, esta Feria es un acto de resistencia de un distrito, de una universidad y una provincia que apuesta por la educación, desde donde creemos que también hay un  derecho a encontrarse con bellos textos, y que los chicos y chicas tienen todo el derecho de acceder a la mejor literatura” añadió Sileoni.
Las actividades se organizarán bajo el siguiente cronograma:

Viernes 10 de octubre
15 horas:  Novedades Editoriales. Presentación de Editorial Abecedario15.30 horas: Ciclo del autor al lector. Lecturas en voz alta. Leen: Eduardo Tula, Mirta Olivares, Ana Praderio, Walter Peifer.16 horas: Mi diario de viaje. Presentación del libro de Melina Barrera. Periplo 17 horas: Lecturas para no soltar. Recomendaciones para jóvenes de Martina Taffi. Babilonia.17.15 horas: Rosas, el solitario de Southampton. Presentación del libro de Roque Catáneo.18 horas: Ese fantasma llamado Malvinas. Presentación del libro de Roberto Dalmazzo. EdUNLu18 horas: Coro de Adultos Mayores coordinado por Adelina Villanueva18.15 horas: El cuerpo en la literatura. Taller de escritura. Coordinador: Marcos Fontela18.30 horas: Danza. Muestra del Taller coordinado por Duberto19 horas: Danza. Muestra del taller coordinado por Sol Rey19 horas: La hacemos corta. Seis escrituras de Luján, leídas por sus autores. Mabel Ramos, Silvia Devechi, Graciela Armenteros, Laura Garbarino, José María Scarnato, Orlando González. Liber.



Sábado 11 de octubre
15 horas: Páginas de mi vida de Norma Lobo y Ciertos Cuentos de Josefa Flores. Presentación de libros de la editorial La Librera. 15.30 horas: Ciclo del autor al lector. Lecturas en voz alta. Leen: Alma Brizi, Maria Ester Carosio, Lilian Beataux, Celine Redont.15.30 horas: El corazón lleno de nombres, lecturas de Yesica Camargo. Boutique del Lector16 horas: Energías que influyen, libros que inspiran. Facilita Lucrecia Portillo. Babilonia16.30 horas: Permacultura. Novedades editoriales de editorial Mate17 horas: Escribir con las manos sueltas. Taller de escritura con consignas. Coordinador: Ariel Bermani. Limbo.17 horas: Danza contemporánea. Muestra del taller coordinado por Chantal Aiello.17.30 horas: Un cuento a medida. Taller de narración coordinado por Daniel Lombardo.18 horas: Cuando te fuiste alquilé un traje de astronauta deportivo. Presentación del libro de María Belgrano. Limbo.18.30 horas: Relatos de un viajero apasionado. Presentación libro de Mario Tierno. EdUNLu.
Domingo 12 de octubre

15 horas: Bioconexiones La Niña Del Campo de Maria Alejandra Acuña y Psicobiosexualidad de Yanina Fernandez. Presentación de los libros de Editorial La Librera.15.30 horas: Ciclo del autor al lector. Lecturas en voz alta. Leen: Stella Maris Boccardo, Pedro Barnech, Jorge Etchegoyen, Marco Castagna, Zia Margaret.16.30 horas: Lengua en guerra. Conversación sobre una literatura argentina, con la Profesora Laura Estrin (Teoría Literaria III UBA). Mate.17 horas: Fotos y escritura. Taller de escritura creativa. Coordinadora: María Insúa.17 horas: Canto. Muestra del taller coordinado por Maru Lupercio18 horas: Las lunas de libra. Lectura de poesía y prosa poética homenaje a Liliana Bodoc por Paola Argüello. Abecedario.18.30 horas: A la orilla del cuento. Presentación del libro del taller de escritura creativa coordinado por Paula Gutiérrez. EdUNLu.

L

Publicado el jueves 9 de octubre de 2025

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.