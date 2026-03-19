Se inaugura un nuevo sendero japonés en Plaza Irlanda

Publicado el jueves 19 de marzo de 2026

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El Municipio de Luján llevó adelante la construcción de un nuevo sendero y trabajos de mejora en veredas en la Plaza Irlanda, con el objetivo de optimizar la circulación peatonal y brindar mayor seguridad y accesibilidad a vecinos y vecinas.

En este marco, se ejecutó un sendero de hormigón armado que vincula el cruce peatonal del ferrocarril con la Avenida España, un recorrido ampliamente utilizado por la comunidad que, hasta el momento, se formaba de manera natural y presentaba dificultades de transitabilidad en épocas de lluvia.

La intervención incluyó la construcción de un sendero principal de aproximadamente 120 metros cuadrados, así como un sendero secundario de 60 metros cuadrados que se desprende a mitad de recorrido y permite el cruce del boulevard hacia la calle Gral. Belgrano.

Asimismo, se realizaron tareas de reparación en dos tramos de la vereda paralela a la Av. Avellaneda, mejorando las condiciones generales de circulación en el sector. Cada uno de los cruces ejecutados incorpora rampas de hormigón, garantizando la accesibilidad y facilitando el tránsito peatonal para todas las personas.

Estas acciones forman parte del plan de mejora del espacio público que impulsa el Municipio, orientado a generar entornos más accesibles, seguros y adecuados para el uso cotidiano de la comunidad.

Publicado el jueves 19 de marzo de 2026