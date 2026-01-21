Se disputó la 50° edición de la Regata Internacional de Río Negro

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Esta regata es una competencia que desafía al tiempo y al esfuerzo físico. A lo largo de su recorrido de 430 kms divididos en 9 etapas con 2 días de descanso entre ellas, se experimentan emociones y situaciones muy variadas que la refirman como una prueba diferente, difícil, sacrificada y por supuesto, apasionante.

Se desarrolló desde el jueves 8 hasta el domingo 18, con la participación de 232 palistas en 119 embarcaciones. La travesía comenzó en Plottier, en Neuquén, y concluyó en Viedma. En ese camino la Regata pasó por Cipolletti, General Roca, Villa Regina, Chelforó, Chimpay, Luis Beltrán, Choele Choel, General Conesa y Guardia Mitre.

Representantes de Luján:

2° puesto: PILAR CAVA / ANGELES CRINIGAN en K2 Damas (Ganadoras de la 3er etapa)

5° puesto: GOMEZ AIASSA LORENZO / GOMEZ JOSE PABLO en Travesía Caballeros “A” (Ganadores de la 9°etapa)

8° puesto: CAVA MATEO / CAVA PABLO en Travesía Caballeros “A”

7° puesto: SOLEDAD ALVARADO / GUSTAVO CRINIGAN en Travesía Mixto “D”

«Felicitaciones a estos palistas que tuvieron las fuerzas necesarias para transitar 430 kilómetros de río, con mucho viento en la mayoría del recorrido, temperaturas que superaron los 38 grados en las etapas del valle medio y por un caudal del río excepcionalmente bajo en los últimos tramos, lo que exigió un esfuerzo físico adicional para evitar los bancos de arena», expresaron desde el Club Náutico El Timón.

La edición de las «Bodas de Oro» no solo se destacó por el nivel deportivo, sino por el marco de público multitudinario y apasionado, recibiendo del primero al último de los participantes con aplausos y abrazos.

Publicado el martes 20 de enero de 2026