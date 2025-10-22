Se desbarata un punto de venta de drogas en el barrio San Cayetano

AHORA

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

A partir de un trabajo de investigación conjunto entre la Delegación Departamental de Drogas Ilícitas y la Secretaría de Protección Ciudadana del Municipio de Luján, junto a la policía, se allanó y desbarató un punto de venta de estupefacientes en el barrio San Cayetano.

Como resultado del operativo, fue detenida una mujer indicada como responsable de la venta de drogas, mientras que su pareja se encuentra cumpliendo condena por el mismo delito desde diciembre de 2024.

La investigación incluyó tareas de seguimiento, toma de imágenes y filmaciones que permitieron comprobar que en una vivienda ubicada en la calle Sor Josefina, se comercializaban estupefacientes. Con esas pruebas, la Unidad Funcional de Instrucción N° 7, especializada en narcotráfico, autorizó las pesquisas y el Juzgado de Garantías N° 2 dispuso el allanamiento.

Durante el procedimiento, personal de la Delegación Departamental Luján detuvo a la mujer señalada y secuestró una importante cantidad de cocaína dosificada en envoltorios para la venta (narcomenudeo), además de sustancia compacta, balanzas de precisión, elementos de corte, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

La detenida quedó a disposición de la Justicia.

Estas acciones se enmarcan en el Plan “Luján Alerta 24”, que articula las distintas herramientas, tecnología y personal de la Secretaría de Protección Ciudadana y las distintas dependencias policiales con asiento en el distrito, fortaleciendo la prevención y combatiendo el delito en el Partido de Luján.

Publicado el miércoles 22 de octubre de 2025