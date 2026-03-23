Se abre la convocatoria para participar de la 3° edición de la Fiesta de Comidas al Disco

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El Municipio invita a productores, cocineros y emprendedores gastronómicos de todo el partido de Luján a participar de la 3° edición de la Fiesta de Comidas al Disco, evento que se llevará a cabo en la localidad de Carlos Keen.

La jornada se realizará el domingo 12 de abril, desde las 11 horas, en el predio de la Estación de Ferrocarril, ubicado en la esquina de Emilio Mitre y Carlos Pellegrini.



Se trata de un evento que pretende posicionarse como un espacio generador de oportunidades estratégicas para que los emprendedores locales expongan y comercialicen sus productos ante vecinos, vecinas y turistas.



Quienes quieran participar deberán contar con el Curso de Manipulación de Alimentos vigente para asegurar los estándares de higiene. Con vacantes limitadas, las personas interesadas tendrán que preinscribirse completando el siguiente formulario online: https://bit.ly/3°ComidasDisco_CarlosKeen.



La convocatoria se encuentra disponible hasta el viernes 10 de abril inclusive. Una vez enviado el formulario, el equipo organizador se contactará con los pre inscriptos para confirmar la participación y brindar detalles de logística y armado de puestos.



De esta manera, el Municipio de Luján continúa fortaleciendo el calendario de fiestas populares que impulsan la economía regional y el turismo en las localidades del distrito.

Publicado el lunes 23 de marzo de 2026