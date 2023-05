Sallaberry: «La Cámpora no va más en Luján, ni en la Provincia, ni en el País»

En diálogo con Luján en Línea, la precandidata a Intendente y concejal Rita Sallaberry se refirió a la actualidad social, económica y política del distrito.

¿Cómo avanza el trabajo político en este año electoral?

Con mucha energía. Estamos trabajando en nuestra propuesta, no sólo dialogando todos los días con nuestros vecinos para convencer de que somos la mejor opción, sino también en nuestra plataforma de gobierno. Lo que viene requiere de seriedad, responsabilidad y mucha decisión, y sobre estos ejes construimos nuestra campaña.

¿Cómo ves el futuro próximo, pasadas las elecciones?

El país está en una crisis profunda, tanto social como económica, que nos afecta día a día. La inflación es récord, sin techo aún; la volatilidad del dólar; la pérdida del poder adquisitivo del salario; y una sensación de vacío de poder que hacía muchos años no percibíamos. Eso en Luján también nos impacta y desafía nuestra estructura económica y social. Debemos sumarle el aumento exponencial de la inseguridad en las calles, la violencia con la que lamentablemente convivimos y el avance permanente de los delincuentes en las calles. Esa será la herencia de La Cámpora en Luján, de Leonardo Boto, de Alberto y Cristina Fernández, de Sergio Massa y de Axel Kicillof. A partir del 10 de diciembre, cuando asumamos el gobierno, le haremos frente a los problemas con decisiones fuertes que tiendan a impulsar nuestra economía y producción, y a recuperar la calle para brindar seguridad a los vecinos.

¿Qué pasa con la inseguridad en Luján?

Hay una decisión política del Intendente Municipal de no combatirla. Dejar en manos de los delincuentes el espacio público es toda una definición política. Que Boto lo cuente con el relato que quiera, pero la realidad es que la única decisión que tomó es impulsar el aumento del delito en Luján. Tuvo y tiene secretarios que no están preparados para manejar el área, e incluso un funcionario renunció a su cargo por su relación con un hecho de tenencia de drogas y un automóvil robado. ¿Qué podíamos esperar? Esto es lo que nos gobierna hoy: kirchnerismo puro y duro. Por eso nosotros proponemos inversión en prevención del delito, decisión de luchar para recuperar la calle y firmeza para devolver el orden público a los vecinos. No hay otro camino. Para nosotros no es una opción ignorar la situación, porque la vivimos en carne propia.

¿Qué rol tiene hoy la Unión Vecinal dentro de Juntos por el Cambio?

La Unión Vecinal viene trabajando con la seriedad que la caracteriza desde hace 50 años. Estamos convencidos de que tenemos la capacidad política y técnica para liderar una propuesta dentro de la coalición, aportando cuadros líderes, experiencia, planes y también una actitud de presencia junto al vecino. Todos los días buscamos transmitir esto que es el alma de la Unión Vecinal, y creo que esto no hace más que fortalecer a Juntos por el Cambio. Nosotros decimos que estamos en todos lados, frase que simplifica el trabajo con referentes barriales y de localidades que nos aportan la visión de los cuatro puntos cardinales del distrito, cada sector con su idiosincrasia, preocupaciones y proyectos. El camino a la Intendencia es una construcción colectiva, con liderazgos por supuesto, pero siempre es colectiva.

¿Qué papel tendrá Juntos por el Cambio en las próximas elecciones?

Juntos por el Cambio tiene que condensar las demandas de los vecinos, y ser garante de la resolución de esos problemas tan graves como la inseguridad. Por eso digo que el aporte del vecinalismo es generar planes para resolver y liderazgos para llevarlos a cabo. Estoy convencida que vamos a asumir el gobierno, y eso también influye en la responsabilidad que uno debe tener desde el momento cero. La Cámpora, encarnada en Leonardo Boto, no va más en Luján. Juntos por el Cambio será la opción que devuelva tranquilidad a los lujanenses.

Publicado el martes 2 de mayo de 2023