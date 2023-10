Sala permanente Malvinas de Lujan y SITECICSA en Ushuaia contra la instalacion de radares Ingleses

En el 51° Aniversario de Tolhuin distintas asociaciones y Veteranos de Guerra de Malvinas concretaron la ‘Caravana de los Pueblos’ partiendo al unísono desde Ushuaia y Río Grande, confluyendo finalmente frente a la Estancia ‘El Relincho’ donde se manifestaron contra el radar inglés. En el lugar entronizaron una imagen de la Virgen de Luján traída desde Buenos Aires con la presencia del Coordinador Nacional de la campaña contra este artilugio, Julio Mena y de Luís Santacruz, su par local, quien dijo que “vamos por el millón de firmas, queremos la participación de todas las provincias y vamos a ir a Cámara de Senadores para que se desmantele definitivamente este radar”. Santacruz aclaró que “la Caravana de los Pueblos nació este lunes en Aeroparque”.

Tolhuin.- Finalmente se concretó la ‘Caravana de los Pueblos’ impulsada por distintas asociaciones civiles con el acompañamiento de Veteranos de Guerra de Malvinas como Omar Anzoátegui, Horacio Chávez, Roma Alancay y Aníbal Esposito, caravana que partió tanto desde Ushuaia como de Río Grande para confluir frente al radar inglés en Estancia ‘El Relincho’.



Del evento participaron los coordinadores Nacional y Provincial de la campaña de recolección de firmas contra este aparato de capitales ingleses e irlandeses, Julio Mena y Luís Santa Cruz, respectivamente.

También estuvo presente la Diputada Nacional (MC) Liliana ‘Chispita’ Fadul, quien sentó postura sobre este radar (ver aparte).

Omar Anzoátegui y el propio Santacruz fueron al Aeropuerto Internacional ‘Malvinas Argentinas’ de Ushuaia donde fueron a recibir la imagen de la Vírgen de Luján traída por Mena, quien además es el Director de la ‘Sala Permanente Malvinas’ de Luján y la imagen sagrada fue donada por el Sindicato de Cerveceros de esa localidad bonaerense.

“Durante la Guerra de Malvinas solamente nos quedaba encomendarnos a Dios, esperando el ataque inglés desde aviones, barcos y submarinos y la única imagen que siempre nos confortó fue la de la Virgen de Luján, patrona de los argentinos”, contó Anzoátegui, anfitrión del evento.

En tanto Julio Mena dijo que vienen con el acompañamiento moral de SITESICSA (Sindicato de Cerveceros de Luján); la Sala de Exposición Permanente Malvinas de Luján y la Agrupación Saúl Ubaldini de Luján. “Trajimos nuestra sagrada imagen de la Virgen de Luján que nos acompaña por todo el país y en esta oportunidad no podíamos estar ajenos a esta patriada que es la Caravana de los Pueblos en repudio a los responsables de que se coloque este rada inglés en suelo patrio”, confió Julio Mena.

Dijo que “es una falta de respeto a nuestros hermanos que regaron con su sangre el suelo de Malvinas defendiendo la dignidad de todos nosotros y de la soberanía nacional y por eso nuestro compromiso de que la sangre de nuestros hermanos argentinos muertos en la guerra no será jamás negociada”.

Finalmente Mena destacó a todos los fueguinos que impulsaron esta campaña en Tierra del Fuego, “donde lamentablemente se está entregando la provincia a los ingleses y eso no lo vamos a permitir. Estamos aquí malvinizando, exigiendo que se saque ese radar que no tiene nada que hacer dentro de nuestro territorio”.

“Vamos por el millón de firmas en el país”

En tanto Luís Santacruz, coordinador en Tierra del Fuego de la campaña de juntada de firmas contra este radar, dijo que “vamos por el millón de firmas, queremos la participación de todas las provincias y vamos a ir a Cámara de Senadores para que se desmantele definitivamente este radar”.



Agregó que “vamos a tener dos personas encargadas en cada provincia argentina para levantar firmas y una vez logremos el millón, presentaremos el proyecto al Senado de la Nación para que se desmantele este radar y que se evite cualquier convenio de esta naturaleza con cualquier organización o entidad inglesa en nuestro suelo argentino”.

Santacruz agradeció el apoyo de todos los que se sumaron a esta caravana “que en realidad nació este lunes en Aeroparque y es el primer paso hacia la defensa de nuestra soberanía y de nuestros valores”.

Indicó que “en el Aniversario de Tolhuin, estuvimos frente a la Capilla, donde pusimos a la Virgen de Luján y fue impresionante las muestras de cariño de los tolhuinenses a la Madre de Dios. Fue un verdadero evento patriótico”, destacó.

Publicado el martes 10 de octubre de 2023