Rompió redes en Flandria y gritó el gol más rápido en Gimnasia

Gimnasia y Flandria se verán las caras en los 16vos de Final de la Copa Argentina. Se trata de dos clubes sin antecedentes oficiales, dado que nunca coincidieron en la misma categoría. Entre las pocas cosas que tuvieron en común a lo largo de la historia hay un nombre especial en el pasado Tripero.El delantero categoría 1954 nació en Luján y dio sus primeros pasos a pocos kilómetros de allí, vistiendo la camiseta del Canario en su primera incursión en la segunda categoría.

Allí permaneció durante cinco años, con buenos rendimientos y actuaciones destacadas que lo llevaron a ser seguido de cerca por equipos de Primera División.

El recuerdo en voz de Carlos Seppaquercia

“Estaba por comenzar el partido contra Huracán y veo que el arquero estaba marcando la línea de cal, haciendo las rayas que hacen los arqueros para orientarse en el área. Conversaba con el lateral Jorge Carrascosa, dio dos pasos más para adelante cerca del punto penal, y seguían hablando”, recordó Carlos Seppaquercia el año pasado en La Nación.

En ese sentido continuó: “Ahí le dije García Ameijenda: ‘Mirá cómo está paveando el arquero. Está distraído. Tocá para adelante que pateo’. ‘¿Cómo vas a patear de acá? Tomátelas’, me contestó. Por suerte lo convencí y nos paramos al revés. Yo siempre era el primero en tocarla, pero esta vez le pedí que me la diera a mí. Me la tocó para el lado derecho, le pegué de una y la pelota entró por arriba”.

“Yo vivía en Luján y como yo no tenía auto tenía que tomarme el micro. Salí rajando y llegué con lo justo a lo terminal. Cuando llegué a casa, mi viejo me preguntó: ‘¿Te diste cuenta del gol que hiciste?’. Al otro día no entrenábamos, así que leí el diario y vi la trascendencia. Me empezaron a llamar de todos lados. Y ya se hablaba, hay una nota que dice ‘El Lobo empató con récord mundial’”, cerró.

Publicado el miércoles 29 de junio de 2022

