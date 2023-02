Rodrigo Sánchez: “Este plantel puede pelear cosas importantes”

Los jugadores, Rodrigo Sánchez y Arturo Mendoza, de la primera división del Club Luján hablaron sobre la victoria ante Laferrere.“Las sensaciones del partido fueron buenas, positivas. Creo que haber ganado en una cancha tan difícil nos llena de esperanza y alegría. Este plantel puede pelear cosas importantes”, dijo el delantero Sánchez .

Además, Sanchez agregó: “En lo personal haber convertido el gol es una alegría muy grande, saber que puedo colaborar con el equipo y más para que podamos conseguir la primera victoria en el torneo”.

Arturo Mendoza, mediocampista, expresó que: “En el partido ante Laferrere me sentí muy cómodo, en cada partido me voy soltando más, volví con los remates al arco que es lo que me gusta. Esto es paso a paso, ya estamos preparando el próximo partido”.

Publicado el jueves 9 de febrero de 2023