Robaron un auto que tiene más valor emocional que económico

Marcelo llevaba 30 años junto a su Peugeot 504 modelo 1971, miles de historias y recuerdos que fueron robados en la madrugada que justo cumplía 53 años.

Más de la mitad de su vida conservó con amor este auto para que se lo robaran de la puerta de su casa ubicada sobre Gral. Paz entre Ituzaingo y Dr. Muñiz, en una zona céntrica de Luján y en silencio. Parece aún no creer que se lo apropiaron, se lo robaron o se fue..



“Me arrancaron más de 30 años juntos, si no vuelve quedará en mi corazón mi querido 504”; así lo menciona el vecino que casi humanizando su aprecio a este tesoro sueña con que vuelva como si fuera una persona, como tratando de no imaginar en que manos pueda estar su auto y en lugar de decir “si no aparece” dijo “si no vuelve”…



Sería impensado creer que luego de leer esta nota quien comete un error se arrepienta y aún viendo que el automóvil ya no andaba del todo bien, darse cuenta que tiene un valor emocional mucho más alto que el valor económico? Si así fuera, porque los milagros existen y también Dios perdona a quien se arrepiente sería una hermosa idea que si estas líneas llegaran a quien realizó este acto, un día pueda volver de madrugada y en silencio dejarlo donde estaba, allí estacionado frente de su casa para que Marcelo crea que su 504 volvió…



A quienes lean esta nota y se sientan identificados con un amor así o lo crean posible, se les agradecerá profundamente informar cualquier información al (2323) 662427. La patente del vehículo es WMC766.

Publicado el sábado 4 de diciembre de 2021