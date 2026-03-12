Retiraron cuatro ejemplares de plátanos del Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján

Publicado el miércoles 11 de marzo de 2026

El Municipio de Luján informó que, a pedido de la Dirección del Hospital Zonal General “Nuestra Señora de Luján”, se retiraron cuatro ejemplares de plátanos (Platanus sp) que se encontraban ubicados en el acceso principal sobre la calle San Martín.

El motivo de la remoción fue que los árboles estaban causando daños a la estructura del edificio, presentaban pudriciones en la inserción de las ramas primarias, y además transmitían alergias a través de sus ácaros, un efecto no deseado en el ingreso a un centro público de salud.

Los plátanos serán reemplazados por «Azota caballos» (Luehea divaricata) especie nativa de nuestro país, medicinal, de follaje caduco y flores rosadas.

Las especies nativas se adaptan mejor a las condiciones de suelo y clima, y tienen una interacción superior con la fauna local, ya que constituyen también alimento y refugio para la misma.

