Martes 28 de octubre de 2025
→ Ver pronóstico

  • 8°C
  • H: 75%
  • P: 1031
  • V: Sudeste

Reprogramaron la tradicional caminata “Prevenir es vivir”

Actividad

Para el sábado 1° de noviembre.



Publicado el martes 28 de octubre de 2025

El Municipio de Luján informó que debido a las condiciones climáticas adversas, la 18° edición de la Caminata “Prevenir es vivir” fue suspendida y se reprogramó la fecha para el día sábado 1° de noviembre. El Municipio de Luján informa a la comunidad que el evento se llevará a cabo con normalidad, a partir de las 17 horas, en la Plazoleta Antigua Estación Basílica.

En el marco de Octubre Rosa y con el objetivo de concientizar sobre la importancia de prevenir el cáncer de mama, es una iniciativa organizada por la Asociación Lujanense de Lucha contra el Cáncer (ALCEC). La actividad comprende un recorrido de 3 kilómetros.

Cabe destacar que la venta de kits se agotó pero aún se puede colaborar con el aporte solidario, con el bono de $5000. Para adquirirlo, podrán ingresar a la página web de Lalcec Luján: https://lalceclujan.org.ar/product/inscripcion-kit-con-remera/.

Para finalizar la jornada se presentarán “Todos contra Jaime”, “Skere”, y “Doctora Queen”.

Publicado el martes 28 de octubre de 2025

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.