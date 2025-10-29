Reprogramaron la tradicional caminata “Prevenir es vivir”

Publicado el martes 28 de octubre de 2025

Para el sábado 1° de noviembre.

El Municipio de Luján informó que debido a las condiciones climáticas adversas, la 18° edición de la Caminata “Prevenir es vivir” fue suspendida y se reprogramó la fecha para el día sábado 1° de noviembre. El Municipio de Luján informa a la comunidad que el evento se llevará a cabo con normalidad, a partir de las 17 horas, en la Plazoleta Antigua Estación Basílica.

En el marco de Octubre Rosa y con el objetivo de concientizar sobre la importancia de prevenir el cáncer de mama, es una iniciativa organizada por la Asociación Lujanense de Lucha contra el Cáncer (ALCEC). La actividad comprende un recorrido de 3 kilómetros.

Cabe destacar que la venta de kits se agotó pero aún se puede colaborar con el aporte solidario, con el bono de $5000. Para adquirirlo, podrán ingresar a la página web de Lalcec Luján: https://lalceclujan.org.ar/product/inscripcion-kit-con-remera/.

Para finalizar la jornada se presentarán “Todos contra Jaime”, “Skere”, y “Doctora Queen”.

