Reprogramaron la quinta edición Fiesta de la Cerveza
Actividades
Para el 13 y 14 de diciembre.
El Municipio de Luján informó a la comunidad que, debido a las condiciones climáticas previstas y a pedido de las Asociaciones organizadoras del evento, la quinta edición de la Fiesta de la Cerveza será reprogramada y tendrá una nueva fecha estimada.
El evento se realizará el sábado 13 y domingo 14 de diciembre, desde las 11 horas, en el Parque Ameghino, con entrada libre y gratuita.
Con el objetivo de impulsar al sector productivo local, la propuesta reunirá a productores cerveceros de Luján y ofrecerá más de 30 variedades de cerveza artesanal para degustar. Además, habrá un patio gastronómico, feria de artesanos y shows en vivo a partir de las 14 horas.
Para más información, se puede consultar las redes oficiales del Municipio de Luján (@municipiodelujan) y de la Secretaría de Culturas y Turismo (@culturasyturismolujan) en Instagram.
Publicado el lunes 17 de noviembre de 2025