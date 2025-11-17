Reprogramaron la quinta edición Fiesta de la Cerveza

Publicado el lunes 17 de noviembre de 2025

Para el 13 y 14 de diciembre.

El Municipio de Luján informó a la comunidad que, debido a las condiciones climáticas previstas y a pedido de las Asociaciones organizadoras del evento, la quinta edición de la Fiesta de la Cerveza será reprogramada y tendrá una nueva fecha estimada.

El evento se realizará el sábado 13 y domingo 14 de diciembre, desde las 11 horas, en el Parque Ameghino, con entrada libre y gratuita.

Con el objetivo de impulsar al sector productivo local, la propuesta reunirá a productores cerveceros de Luján y ofrecerá más de 30 variedades de cerveza artesanal para degustar. Además, habrá un patio gastronómico, feria de artesanos y shows en vivo a partir de las 14 horas.

Para más información, se puede consultar las redes oficiales del Municipio de Luján (@municipiodelujan) y de la Secretaría de Culturas y Turismo (@culturasyturismolujan) en Instagram.

