“Repensar y Modernizar el municipio” el plan Griffini para una gestión superadora

El precandidato a Intendente de Larreta y Santilli propone una visión “enfocada en el vecino y no en la polítiquería”

Mientras la recta final por las candidaturas se lleva la atención de diversos actores políticos, Héctor Griffini prefiere abocarse a profundizar la línea de gestión que quiere “aplicar con firmeza, sin titubeos ni dudas, a partir del 10 de diciembre, en línea con Horacio y Diego”.

En ese contexto, el precandidato a Intendente en Juntos Por el Cambio señaló que “la gente está cansada, no aguanta más, está mal económicamente, está mal en su vida diaria con la inseguridad, con el estado del Hospital que se cae a pedazos, no hay médicos, no hay cardiólogos, es un desastre. Trajeron una ambulancia, estamos muy agradecidos con el gobernador por la ambulancia, pero una ambulancia no sirve para nada, eso es tomarnos el pelo, queremos un tomógrafo, que vale el 20% de lo que estamos gastando en una Terminal. Se habla de los servicios de diagnóstico de alta complejidad, se anunció la llegada del tomógrafo y los médicos, anestesiólogos, no tenemos, están de guardia mínima puntualmente para urgencias y …mandan una ambulancia… una vergüenza”, declaró en el programa 23 Palabras.

Y ampliando la mirada de la gestión, Griffini también resaltó: “La política es la herramienta más importante para ganarse la vida de la gente. No es el mercado solo, es una asociación, una forma de trabajo coordinada, el Estado acompañando al privado para generar empleo, no el Estado poniendo una pata arriba al privado o el privado queriéndose abusar de no pagar impuestos. Es un equilibrio y ese equilibrio genera una experiencia, una trayectoria académica de formación que hoy tienen que tener los próximos intendentes, gobernadores o presidentes, no es para cualquiera lo que se viene, porque hay que administrar muchísima pobreza, hay un 50% de chicos fuera de la escuela, hay gente en Luján que no saben contar hasta más de 1000, eso está pasando acá en Luján, no es una anécdota del conurbano. Entonces me parece que hay que bajar un cambio -toda la dirigencia política – y ponernos como foco los problemas de verdad de la gente”.

Por otro lado, proyectando su trabajo en caso que le tocara administrar el municipio de Luján, Griffini propuso pensar “La matriz de cercanía del Estado está en el Municipio. Hay que pensar en descomprimir los recursos de la Provincia de Buenos Aires hacia los Municipios porque son los Municipios los que tienen la realidad del termómetro de lo que pasa día a día en la calle”.

Finalmente, Griffini expuso la necesidad de “repensar el Estado en general, con una visión muy moderna, real, técnica, puesta para el vecino, no pensar tanto en la política, es una locura pensar en la reelección de la reelección, de quién te sucede. Nuestra propuesta es poner primero al vecino; primero Luján, hay que estar cerca de la gente”

Publicado el viernes 23 de junio de 2023