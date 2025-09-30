Regrese la Feria del Libro en su tercera edición
Del 8 al 12 de octubre.
El Municipio informó que invita a la comunidad a participar de la tercera edición de la Feria del Libro de Luján. El evento, de entrada libre y gratuita, se realizará del 8 al 12 de octubre en el Museo de Bellas Artes Fernán Félix Amador.
La Feria contará con la presencia de numerosas editoriales de Luján y de todo el país que, junto a librerías y bibliotecas, ofrecerán una propuesta integral alrededor del libro y la cultura.
“Nos alegra volver a realizar una nueva edición de la Feria del Libro en Luján fortaleciendo la articulación entre las editoriales locales, la UNLu y el Municipio. En un contexto nacional muy desfavorable para el sector, seguimos apostando a la cultura y la educación sumando más días a este importante evento libre y gratuito para toda la familia” señaló al respecto el Director de Culturas, Federico Aime.
Los días 8 y 9 de octubre, de 9 a 15 horas, habrá jornadas educativas y actividades especialmente diseñadas para las infancias y juventudes junto a sus docentes.
Los contingentes escolares interesados en asistir pueden inscribirse en el siguiente enlace:
https://bit.ly/jornadaseducativas_FEL2025
Del viernes 10 al domingo 12 la Feria abrirá para el público en general de 15 a 20 horas, editores y libreros harán reseñas de libros, autores leerán fragmentos y presentarán sus obras en espacio abierto.
Además, habrá charlas, lecturas abiertas, exposiciones literarias, mesas de debate, muestras artísticas, presentaciones musicales, espectáculos y comidas al aire libre.
Para más información, así como para conocer el cronograma de actividades se puede consultar la página oficial de la Feria del Libro a través del siguiente enlace: https://feriadellibrodelujan.com.ar/
