Récord de inscriptos en el concurso de nuevo acceso a Luján

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Más de 200 inscriptos de diferentes ciudades del país se presentaron al Concurso Público Nacional e Internacional de anteproyectos para la puesta en valor del acceso a la ciudad y del ingreso a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

El concurso fue lanzado por el Municipio de Luján y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires (CAPBA), y tiene como objetivo transformar el ingreso a uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, a la altura de los grandes santuarios religiosos del mundo, mejorando la experiencia de los miles de peregrinos, turistas y vecinos que la visitan.

En este sentido, la cantidad de profesionales inscriptos en la convocatoria refleja números sin precedentes para un concurso de estas características, evidenciando el interés extraordinario que genera la transformación de uno de los espacios urbanos y patrimoniales más significativos del país. La oportunidad de proyectar sobre un área de enorme valor cultural, histórico y simbólico.

Vale mencionar que concursos de ideas de similares características se han realizado anteriormente, es el caso del Concurso de Puerto Madero que oportunamente alcanzó alrededor de 100 inscriptos, la mitad de lo reunido por el concurso de Luján.

Las mejoras podrán incorporar, de manera integrada al diseño urbano, recomendaciones orientadas a la reconfiguración de zonificación, ajustes en indicadores urbanísticos, revisión de usos del suelo y criterios normativos de diseño urbano.

El concurso se desarrolla con el objetivo de continuar con la planificación urbana de la ciudad de cara a los 400 años que se cumpliran en 2030, donde sin dudas estas propuestas se complementarán con la nueva obra del Río, la Terminal de Ómnibus y la puesta en valor de todo el espacio público y patrimonial de la zona histórico basilical.

Publicado el lunes 8 de junio de 2026