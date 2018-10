Reclaman falta de obras y salud pública de calidad en Open Door

En la tarde del lunes 8 de octubre, tras los dos plenarios en la localidad de Open Door vecinos se hicieron presentes nuevamente en el recinto del Honorable Concejo Deliberante. En primer lugar, la vecina de la localidad Florencia Tejada dio lectura a un documento sobre toda la situación que están padeciendo, donde se planteó como eje: “¿Open Door, vecinos de segunda?”. Los vecinos absolutamente cansados y angustiados trajeron al recinto una mesa y la colocaron en el centro, en la misma fueron colocando distintos envases con agua que “debería ser potable” y barro de la planta depuradora.

Además, para dar cuenta de la situación que vivencian en su cotidianidad distribuyeron fotos sobre distintos espacios mostrando las dificultades con las que se enfrentan. Además, señalaron que la próxima vez sean ellos quienes puedan elegir a su delegado, para que los represente y de respuestas a las demandas.

Por otro lado, en el mismo tratamiento se pidió a través de una comunicación información sobre la planta de depuradora de Open Door.

Documento

HOY VOLVEMOS A ENCONTRARNOS EN ESTE RECINTO. OTRA VEZ. PIDIENDOLE AL OFICIALISMO, AL INTENDENTE OSCAR LUCIANI Y A SUS FUNCIONARIOS, QUE LEVANTEN LA MANO A FAVOR DE LAS MAYORIAS POPULARES Y NO A BENEFICIO DE UNOS POCOS.

HOY LA PATRIA, LA PATRIA CHICA, LES ESTA DEMANDANDO QUE CUMPLAN CON LO QUE PROMETIERON Y QUE SE DESEMPEÑEN EN SUS CARGOS Y FUNCIONES, CUMPLIENDO CON SUS DEBERES Y OBLIGACIONES.

TOMANDO MEDIDAS A FAVOR DEL PUEBLO.

TENIENDO LA VOLUNTAD Y LA DECISION POLITICA NECESARIAS QUE LAS MAYORIAS POPULARES LES RECLAMAMOS.

EN EL CASO DE OPEN DOOR, COMO TODOS SABEMOS, EL OFICIALISMO DIJO AUSENTE EN EL PRIMER PLENARIO; QUE FINALMENTE SE REALIZO EL PASADO LUNES EN EL CLUB DE OPEN DOOR.

ENTENDEMOS QUE DEBEN YA CONOCER CUALES SON NUESTROS RECLAMOS Y NUESTRAS EXIGENCIAS.

EL PLENARIO NOS DEJO MUCHAS EXCUSAS Y POCAS RESPUESTAS.

UN PLENARIO DEL QUE EL OFICIALISMO SE RETIRO, TIEMPO DESPUES DE QUE SE DE COMIENZO.

UN PLENARIO AL QUE EL OFICIALISMO DECIDIO DELIBERADAMENTE NO DARLE EL CURSO CORRESPONDIENTE.

UN PLENARIO QUE SE LEVANTO SIN TERMINAR DE TRATAR LOS PUNTOS PAUTADOS DEL TEMARIO.

TAL VEZ LOS VECINOS DE OPEN DOOR CARECEMOS DE MERITOCRACIA…

NOS RESULTA CONFUSO QUE AL DIA SIGUIENTE (MARTES ) MAGICAMENTE APARECIERAN ALGUNOS RECURSOS QUE ANTES NO ESTABAN O NO DISPONIAN.

NOS RESULTA INACEPTABLE QUE CAMBIEMOS SE SIGA BURLANDO DE OPEN DOOR, PONIENDOSE HORAS ANTES DEL LUNES A MONTAR EL ESCENARIO DEL CIRCO.

NOS RESULTA TAMBIEN LAMENTABLE EL DESTRATO AL QUE FUIMOS SOMETIDOS POR ALGUNOS DE SUS FUNCIONARIOS.

MIENTRAS TANTO LOS PROBLEMAS MAS PREOCUPANTES SIGUEN SIN RESOLVERSE. ACEPTAMOS VOLVER A ENCONTRARNOS EL DIA 5 DE NOVIEMBRE, EN EL MISMO LUGAR. A PESAR DE QUE HAY CUESTIONES QUE YA NO PUEDEN ESPERAR MAS.

POR OTRA PARTE, REPUDIAMOS LOS ADJETIVOS CALIFICATIVOS QUE USARON HACIA NOSOTROS. NO PORQUE NOS AVERGUENCE, POR EL CONTRARIO, SI PARA CAMBIEMOS UN GRUPO DE VECINOS QUE LUCHA POR SUS DERECHOS SOMOS “NEGROS MAL EDUCADOS”, PARA NOSOTROS USTEDES SON CRIMINALES.

CON QUE OTRO ADJETIVO PODEMOS CALIFICARLOS? QUE NOMBRE LE PONEMOS A SUS POLITICAS? COMO LO LLAMAN USTEDES? EN QUE FIGURA ENCUADRAN?…

ABANDONO DE PERSONA, CARENCIA DE HUMANIDAD, FALTA DE SENSIBILIDAD…

ACASO PARA USTEDES EL HAMBRE, LA QUITA DE PENSIONES, LAS TARIFAS IMPAGABLES, LA FALTA DE ASISTENCIA SON UNA POLITICA DE ESTADO?

COMO AVALAN Y SOSTIENEN LAS GRAVES FALENCIAS EN MATERIA DE SALUD?

HAGANSE CARGO DE LO QUE ESTAN GENERANDO. HOY TIENEN LA OPORTUNIDAD DE HACER ALGO DISTINTO. A LO LARGO DE LA HISTORIA USTEDES ( HOY DEVENIDOS A CAMBIEMOS ) SIEMPRE MIRARON PARA OTRO LADO.

EN SINTONIA CON EL GOBIERNO NACIONAL Y PROVINCIAL LLEVAN ADELANTE Y SOSTIENEN POLITICAS QUE SOLO NOS CONDUCEN AL DESGUACE, AL HAMBRE Y AL VACIAMIENTO.

POR SUERTE NO SOMOS IGUALES. TAMPOCO LES VAMOS A PEDIR QUE SE VAYAN, PORQUE CUIDAMOS LA DEMOCRACIA LES VAMOS A PEDIR QUE SE QUEDEN. QUE SE QUEDEN Y RINDAN CUENTAS.

SI ME PERMITEN VOY A MENCIONAR ALGUNOS NOMBRES, PARA QUE PREVALEZCA SIEMPRE LA MEMORIA Y NO NOS GANE LA IMPUNIDAD.

ESTOS NOMBRES SON PERSONAS CO RESPONSABLES DE LO QUE NOS ESTA PASANDO, Y NO NOS SORPRENDERIA QUE EN EL 2019 ( SOLAPADOS ENTRE OTROS NOMBRES ) BUSQUEN ALGUN OTRO LUGARCITO:

OSCAR LUCIANI, FERNANDO CASSET, HECTOR ARTERO, CARLOS PEDRO PEREZ, NICOLAS QUARENTA, JAVIER CASSET, RICARDO RE (ENTRE OTROS)

HOY LES SOLICITAMOS TENER EN CUENTA EL DECRETO LEY 6769/58 (LEY ORGANICA DE LAS MUNICIPALIDADES). ARTICULO 178 INCISO 3:

“EL INTENDENTE TENDRA COMO AUXILIARES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES, A LAS COMISIONES DE VECINOS QUE SE NOMBREN PARA VIGILAR O HACER EJECUTAR OBRAS O PRESTAR SERVICIOS DETERMINADOS”

TAMBIEN PEDIMOS QUE DE MANERA URGENTE OPEN DOOR ELIJA DEMOCRATICAMENTE A SU DELEGADO O DELEGADA, CONTANDO CON UN PRECEDENTE HACE 30 AÑOS.

Y PARA TERMINAR EXIGIMOS EL CIERRE INMEDIATO DE LA PLANTA DEPURADORA QUE A CONTINUACION MIS COMPAÑEROS VAN A FUNDAMENTAR.

Publicado el lunes 8 de octubre de 2018