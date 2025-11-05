realizó la tercera edición de la caminata “Somos Punto Verde”
El día 31 de octubre, se llevó a cabo la tercera edición de la caminata “Somos Punto Verde”, una iniciativa impulsada por la profesora Ana Zucchi, en colaboración con la Cooperativa Usina Eco y la Municipalidad de Luján, a través de la Dirección de Luján Limpio perteneciente a la Secretaría de Servicios Públicos.
El encuentro reunió a más de 300 estudiantes de escuelas secundarias que recorrieron las calles de la ciudad con un mensaje de compromiso ambiental y participación ciudadana, invitando a a la comunidad a separar los residuos en origen y acercarlos a los Puntos Verdes, espacios donde los materiales reciclables son recuperados por distintas cooperativas.
La caminata comenzó en el Polideportivo Municipal, avanzó por Avenida España, Humberto y San Martín, Lavalle, con una actividad central en la Plaza Belgrano, para finalizar en el Parque San Martín.
Acompañaron la propuesta las escuelas secundarias N°1, N°7, N°9, N°17, N°19 y N°20, entre otras instituciones educativas, junto a docentes, equipos directivos y familiares.
“Agradecemos y felicitamos el trabajo de las y los estudiantes, que con esta acción no solo están promocionando prácticas amigables con el ambiente sino que también reconocen y valoran el trabajo de las y los recolectores urbanos. En estas y muchas otras instituciones venimos trabajando en conjunto desde hace ya varios años y esperamos que más instituciones se sumen a la propuesta de convertirse en Puntos Verdes”, expresó Itatí Correa, presidenta de la Cooperativa Usina Eco.
El proyecto Somos Punto Verde busca promover la separación domiciliaria y la valorización de los residuos reciclables, fortaleciendo la educación ambiental y la participación ciudadana para construir una ciudad más limpia, responsable y solidaria con el ambiente y las personas.
