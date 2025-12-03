Realizaron una nueva Peregrinación en Bicicleta a Luján

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

La Municipalidad informó que durante una mañana lluviosa y con una gran convocatoria, el pasado domingo se realizó una nueva edición de la Peregrinación en Bicicleta a Luján, en la que se calcula que participaron alrededor de diez mil personas.

A las 5 de la madrugada, dos columnas se concentraron en distintos puntos para dar inicio a las caravanas, con el apoyo de un grupo de ciclistas que forman “La guardia de la Virgen”. Una de ellas, a cargo de Federico Calvo, partió desde el Congreso de la Nación rumbo a Haedo, desde donde salió otra columna a cargo de Raquel Laudani, y el camión de bomberos de Morón con la imagen de la Virgen de Luján. La otra, coordinada por Carlos Bakus, comenzó su recorrido desde la Plaza Grigera de Lomas de Zamora.

Ambas caravanas llegaron juntas a Luján cerca de las 11 de la mañana, donde fueron recibidas por cientos de ciclistas provenientes de distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires.

La actividad finalizó con un tradicional puente de bicicletas por donde fue trasladada la imagen de la Virgen hasta el altar preparado, y allí el sacerdote dio la bendición a los presentes.

Esta peregrinación es la continuación de la tradición iniciada por Ernesto Arnaus y la Peña “Amigos de la bici del oeste” hace más de 30 años, continuada por Juan Carlos Vacca.

Para llevar a cabo la peregrinación, se contó con el apoyo de la Dirección de Culto y Ministerio de Seguridad, además de Cruz Roja y Defensa Civil.

Publicado el miércoles 3 de diciembre de 2025