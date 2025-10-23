Realizaron una nueva charla del proyecto “Saludablemente”

Publicado el jueves 23 de octubre de 2025

Para fortalecer las herramientas de cuidado.

El Municipio de Luján informó que el martes se llevó a cabo el 3er Taller sobre Salud Mental en la Escuela de Educación Secundaria Nº 19 «Lola Mora».

Esta actividad forma parte del Proyecto “Saludablemente”, impulsado por la Secretaría de Salud del Municipio, junto a Educación, y desarrollado a través del Dispositivo de salud mental, dirigido a alumnos de segundo año.

La charla contó con la coordinación de las licenciadas en psicología Mariana Perin y Agostina Caminos.

Con excelente recepción por parte de los estudiantes, el espacio busca fomentar la participación activa de los y las jóvenes de la ciudad, mediante una escucha atenta, promoviendo el diálogo, el intercambio de ideas y la reflexión sobre temas y problemáticas emergentes del contexto actual.

Asimismo, se propone fortalecer y ampliar las herramientas de cuidado en salud mental, desmitificar creencias erróneas y abrir espacios que inviten a nuevos sentidos, pensamientos positivos, deseos y proyectos.

En la misma se abordaron temas como el estrés, las redes sociales, las emociones, bullying y el manejo de las relaciones, para fomentar la comunicación y el apoyo mutuo, teniendo como objetivo afrontar la vida de una manera saludable.

