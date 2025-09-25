Realizaron una jornada de concientización para deliverys de motos

Publicado el jueves 25 de septiembre de 2025

Para informar la importancia acerca del uso del casco.

El Municipio de Luján informó que llevó a cabo una nueva capacitación para repartidores de deliverys de motos con el fin de concientizar acerca del uso del casco.

La jornada se desarrolló en el Centro Cultural “Doña Ana de Matos”, donde una gran cantidad de repartidores se interiorizaron acerca de las medidas de seguridad establecidas por la Ley N° 24.449, “de Tránsito y Seguridad Vial de Argentina” y la Ley N° 13.927, correspondiente a la normativa provincial de la Provincia de Buenos Aires que regula el tránsito, la seguridad vial y el código de tránsito. Al finalizar, se hizo entrega de cascos.

La capacitación estuvo supervisada por la Subsecretaría de Tránsito y Transporte a cargo de Pablo Rabenna, y contó con la presencia del Director de Transporte, Ricardo Pontaquarto, el Director de Tránsito, Sebastián Rivas y la inspectora de Tránsito Mónica Favaro.

