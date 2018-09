Realizaron una charla sobre vocación y empleo

Los alumnos de 6º año de la Escuela Agraria y el Colegio San Luis Gonzaga disfrutaron de un encuentro sobre Vocación y Empleo a cargo del Lic. Esteban Gómez.La iniciativa surgió de la profesora Maria Milva Fontana, quien es docente en ambas instituciones y viene trabajando el tema con alumnos próximos a finalizar el secundario: “Los chicos tienen muchas dudas e inquietudes, la indecisión y el desconocimiento hacen que sea un momento de incertidumbre. También los papás a veces presionamos sin querer…” aclaró la experimentada Docente.En relación a las presiones el Lic. Esteban Gómez comenta: “En un sistema global donde el empleo escasea y lo económico se presenta como único medio para consumir, el mundo adulto suele confundir y presionar a los adolescentes. El mensaje es claro: Estudia algo que te deje mucha plata. Así la Vocación como voz interior, cede frente a las presiones del exterior.”Los chicos hicieron preguntas sobre el mundo laboral, el deseo de estudiar algo no tradicional, como enfrentar los miedos al fracaso y a cambiar de decisión. “Ese es otro eje a analizar. Estamos inmersos en una cultura del éxito y todo aquello que cae fuera de ese paradigma es sospechoso. Como decirle a los papás que se quiere cambiar de carrera? o que no estás seguro de lo que querés estudiar? Y si eso es fracasar?. Quien desea ser músico, actor, filósofo o antropólogo, tiene que superar una serie de prejuicios sociales, todos ligados al éxito y el dinero. A los padres y madres les sugiero acompañar sin presionar, ser contenedores y ofrecerles alternativas para la toma de decisión. En el consultorio, como en la vida cotidiana escuchamos a muchos trabajadores, profesionales o no, que están frustrados por trabajar de algo que no aman ni desean”, comentó el Psicoanalista.El encuentro prosiguió con una visita guiada por los propios alumnos, al predio de la Escuela Agraria, conociendo animales, huerta, plantas y árboles. Hubo tiempo para juegos y finalizó con unos ricos chorizos y hamburguesas que ellos mismos cocinaron.

Publicado el sábado 8 de septiembre de 2018