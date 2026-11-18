Obras públicas

Desde la Comuna informaron que se llevaron a cabo distintas intervenciones de mantenimiento y saneamiento en el barrio El Tala, con el objetivo de preparar la infraestructura hídrica ante la llegada del fenómeno climático y minimizar el riesgo de desbordes en la zona.

En ese sentido, las cuadrillas desplegaron operativos en las inmediaciones para mejorar la situación:

Limpieza y saneamiento con maquinaria pesada.

Desmalezado y nivelación de terrenos.

Intervención en un tramo de 650 metros lineales junto a la Ruta N° 47.

Acciones concretas sobre el terreno

Los trabajos se ejecutaron con retroexcavadora sobre una superficie total estimada de 4.550 m2. De esta manera, garantizaron el correcto escurrimiento pluvial mediante la remoción integral de la vegetación densa acumulada a lo largo de toda la franja paralela a la traza vial para despejar el área de obstrucciones superficiales.

También se efectuó el movimiento de suelo y el emparejamiento de la superficie intervenida para eliminar irregularidades, evitar estancamientos de agua y mejorar las condiciones generales del lugar.

Mejoras en el sistema de alcantarillado

Por último, se hicieron tareas de limpieza y desobstrucción de la olla de recorrida del agua en los puntos de alcantarillado del tramo. Esto asegura la libre circulación hidráulica y previene anegamientos ante precipitaciones intensas.

De este modo, constatamos que las áreas operativas siguen adelante con las acciones destinadas a fortalecer el sistema hídrico local.